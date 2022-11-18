Должны были погибнуть 2 млн поляков. К какой войне с НАТО готовился Кремль в 1983 году и на что был готов пойти ради уничтожения врага 18 ноября, 10:13 Эксклюзив НВ Учения войск НАТО в Нидерландах между городами Венло и Неймеген, во время которых возведен понтонный мост через реку Маас. Военные омывают танки после вероятногядерного удара, 19 сентября 1983 года. (Фото:BNA Photographic / Alamy via Reuters)

Как в разгар холодной войны из-за несовершенства советской военной техники мир едва не разразился третьей мировой войной с использованием ядерного оружия

Ровно 40 лет назад лидеры мировых держав собрались в Москве на своеобразный саммит. Правда, это английское слово приживется в языках народов СССР спустя несколько лет — во времена перестройки и за два десятилетия до того, как оформился клуб стран G20. Тогда же, 15 ноября 1982-го в советской столице хоронили руководителя СССР Леонида Брежнева.

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Мимо гроба «дорогого Ильича» проходили представители государств, которые при других обстоятельствах не могли появиться рядом в принципе. А именно пакистанский президент Зия-уль-Хак, открыто поддерживавший афганских моджахедов, а те уже три года упорно истребляли советский «ограниченный» контингент на своей территории.

По Красной площади тогда прохаживался кубинский лидер Фидель Кастро где-то рядом с ненавистными ему представителями администрации президента США, которая, по словам самого команданте, пыталась убить его более сотни раз.

Да и никудышные отношения Москвы с Вашингтоном уже едва выдерживали дипломатическое определение «напряженность». Настоящей конфронтацией они стали после того, как в декабре 1979 советское руководство решило сделать из Афганистана еще одного своего сателлита. Несмотря на то, что всего за полгода до этого Брежнев, которого сейчас хоронили, подписал в Вене договор об уменьшении производства ядерного оружия с тогдашним президентом США Джимми Картером. Однако какое-то немыслимое кремлевское желание приблизить свои владения к берегам Индийского океана перечеркнуло десятилетние миротворческие усилия Леонида Ильича. По миру снова уверенно шагала холодная война.

Семь дней до Рейна

Уже через месяц после введения советских войск в Афганистан Анатолий Черняев, заместитель председателя Международного отдела ЦК КПСС, писал в дневнике: «Картер лишил нас 17 млн тонн зерна — в Москве сразу же исчезли мука и макароны, запретил любой другой экспорт, закрыл всякие переговоры и визиты».

А новый президент Рональд Рейган, только в январе 1981-го сменив Картера, объявил об увеличении оборонного бюджета вдвое.

В ответ Юрий Андропов, руководивший тогда советским Комитетом государственной безопасности (КГБ), запустил операцию Ракетно-ядерного нападения (РЯН). «Главная задача нашей разведки — не упустить военные приготовления противника к атомному удару», — вложил в мозги своих подчиненных главный чекист страны.

Запланированные продвижения войск Варшавского договора по плану Семь дней до Рейна. / Фото: Graham H. Turbiville, "Invasion in Europe - A Scenario" Army, November 1976.

Андропову не нужно было прилагать сверхусилий, ведь уже второй год подряд на территории Восточной Германии войска стран Варшавского договора проводили ежегодные военные учения по сценарию Семь дней до Рейна. Согласно ему, руководство НАТО первым ударит по московскому блоку ядерными ракетами в долине Вислы. Это бы уничтожило всю Польшу, и в первые часы погибли бы более двух 2 млн ее жителей.

Тогда первым из объектов противника должна была поражена Вена — двумя 500-килотонными бомбами. Виченцу, Верону, Падую и несколько баз в Италии поразили бы одиночные 500-килотонные заряды. В Западной Германии ядерные удары уничтожили бы Штутгарт, Мюнхен, а затем после Вены их должны занять войска Чехословакии и Венгрии.

А вот как объяснялись ядерные атаки на датские города Роскилле и Эсбьерг. Первый, хотя и не имеет военного значения, расположен всего в 35 км от столицы — Копенгагена. Падение города с таким культурным и историческим значением поколебало бы моральный дух датского населения и армии. Эсбьерг, пятый по величине город в стране, становился мишенью из-за своей гавани, удобной для доставки подкреплений НАТО.

Советские планы предполагали выход на рубеж Северного моря и французского города Лион на девятый день атаки. Далее наступление продолжалось до Пиренеев. Для этого в страны Варшавского договора было завезено не менее 60 тыс. советских танков.

Жители нидерландской области Лимбург наблюдают за учениями войск НАТО, сентябрь 1983 года. / Фото: BNA Photographic / Alamy via Reuters

В Кремле наивно полагали, что этот сценарий был секретом. Широкой общественности он стал известен только в 2005 году, когда поляки рассекретили архивы руководства Варшавского пакта. Однако верхушка НАТО хорошо знала о Семи днях до Рейна и относилась к нему как к обычной военной игре, потому что и сама ежегодно разыгрывала подобную. Ее детали соответственно знали в Москве от Топаза — так в Штази нарекли своего многолетнего агента Райнера Руппа, работавшего в самом штабе НАТО, где его ценили как эксперта по экономике Саара.

После падения Берлинской стены Руппа разоблачили, хотя необходимость в данных от него с развалом СССР исчезла. Бывшего агента приговорили к 12 годам заключения, и оказалось, что 80% информации о реальных планах НАТО в Кремль поступали именно от него.