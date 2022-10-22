Первый показ в ООН. Стала известна дата премьеры фильма Бернара-Анри Леви об Украине и ее сопротивлении российской агрессии 22 октября, 10:57 Леви и украинские военнослужащие в Харькове (Фото:Marc Roussel)

Известный французский философ, режиссер и драматург Бернар-Анри Леви представит миру свой новый фильм Почему Украина (Pourquoi l’Ukraine), посвященный событиям от Революции Достоинства до масштабного вторжения российской армии в Украину. Премьера состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в четверг, 27 октября.



Показ пройдет под эгидой французской миссии в Организации Объединенных Наций при содействии постпредства Украины и неправительственных украинских организаций.

Публичный показ начнется 27 октября в 18:00 по местному времени (01:00 по Киеву) в помещении Экономического и Социального совета ООН, вход бесплатный. Регистрация желающих посетить премьеру продлится до 24 октября.

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После показа состоится дискуссия с Бернаром-Анри Леви.

«Находясь на передовой гражданского сопротивления украинцев, Бернар-Анри Леви снимает войну в Украине и призывает Запад принять меры. Пронзительное погружение, резонирующее как призыв о помощи во имя демократии», — говорится в анонсе акции.

В фильм Почему Украина вошли кадры хроники, которую Леви снимал во время Майдана в 2014 году, а также события, зафиксированные на пленку после начала полномасштабного вторжения — оборона на подступах к Николаеву, последствия массовых убийств и преступлений против человечности в Буче, сопротивление в Киеве и Одессе и т. д.

В частности, режиссер общался в Запорожской области с воинами украинского батальона, который впоследствии был назван в честь героя Французского сопротивления, а позже президента страны Шарля де Голля.

Леви уверяет, что именно в Украине сегодня решается будущее Европы и всей европейской цивилизации, и призывает мир остановить Россию и лично — Владимира Путина.