Зеленский анонсировал встречу Украины, США, ЕС и НАТО в Брюсселе на следующей неделе

На 27–28 октября в Брюсселе планируется встреча на уровне президента Украины, американской стороны, ЕС и генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября.

«Мы имель бриф от американцев, и сейчас они хотят уже не бриф, а широко говорить о безопасности, о гарантиях, о ЕС и участии. И хотят встречу на этой неделе уже в Брюсселе. Американцы, Украина, ЕС на уровне президента и НАТО на уровне генсека НАТО. И я не знаю, будет ли еще кто-нибудь в этой связке в Брюсселе, потому что там штаб-квартира НАТО и Европейского Союза. И такую ​​встречу мы планируем уже во вторник-среду», — сказал Зеленский.

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Трехсторонняя встреча России, США и Украины — что известно

21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге и, по его словам, привез документы с подходами к завершению войны. До этого, 20 октября, он встретился в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Киев и европейцы предложили перейти к трехсторонней встрече лидеров.

Зеленский еще 17 октября рассказывал, что среди возможных площадок для такой встречи американцы обычно называют Объединенные Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию.

Помощник Путина Юрий Ушаков 21 октября заявил, что Китай уже готовит возможную встречу лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре.

25 октября Ушаков заявил, что запланированная в ближайшее время встреча в трехстороннем формате Украина-РФ-США будет «предварительной» и от нее не должно быть высоких ожиданий.