Сегодня состоится заседание Рамштайн-12: обсудят передачу F-16 Украине 25 мая, 11:11 Во время заседания будет обсуждаться вопрос передачи Украине истребителей F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В четверг, 25 мая, состоится двенадцатое заседание контактной группы Рамштайн, посвященное вопросам обороны Украины. Во время этого заседания будет обсуждаться вопрос передачи Украине истребителей F-16 и укреплением украинской ПВО.

Об этом сообщило Министерство обороны США.

Также заседание будет посвящено поддержке Украины в способности к маневру бронетехникой.

Накануне встречи министр обороны США Ллойд Остин III провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт.

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19 мая президент США Джо Байден поддержал международную коалицию истребителей для Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

22 мая высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.



