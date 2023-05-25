Сегодня состоится заседание Рамштайн-12: обсудят передачу F-16 Украине
Во время заседания будет обсуждаться вопрос передачи Украине истребителей F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
В четверг, 25 мая, состоится двенадцатое заседание контактной группы Рамштайн, посвященное вопросам обороны Украины. Во время этого заседания будет обсуждаться вопрос передачи Украине истребителей F-16 и укреплением украинской ПВО.
Об этом сообщило Министерство обороны США.
Также заседание будет посвящено поддержке Украины в способности к маневру бронетехникой.
Накануне встречи министр обороны США Ллойд Остин III провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт.
19 мая президент США Джо Байден поддержал международную коалицию истребителей для Украины.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.
22 мая высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.