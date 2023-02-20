Подоляк предупредил, что 24 февраля россияне могут попытаться атаковать Украину остатками ракет 20 февраля, 22:23 Обломки сбитой над Украиной российской ракеты (Фото:Воздушные силы ВСУ/Facebook)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что оккупанты могут попытаться использовать остатки ракетных ресурсов для новой атаки на Украину 24 февраля.

«Мы понимаем риски, которые есть. Они попытаются использовать остатки ракетных ресурсов для того, чтобы атаковать территорию Украины. Должны осознавать, что следующие несколько дней будут иметь для нас определенную негативную эмоциональную окраску», — сказал он в комментарии 24 каналу.

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Подоляк уточнил, что украинцам следует быть готовыми к частым сигналам воздушной тревоги, вероятным атакам дронами, ракетами и фейковым заявлениям о продвижении оккупантов вглубь страны.

«Мы выдержим, уничтожим дополнительное количество наиболее боеспособных остатков российской армии и контрнаступление позволит нам эффективно продвигаться в рамках деоккупации своей территории», — заметил Подоляк.

Он также призвал «просто сохранять спокойствие».



20 февраля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.