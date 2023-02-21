Спикер армии США об угрозе российской атаки 24 февраля: Россия любит символические даты

21 февраля, 21:48
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Обломки сбитой над Украиной российской ракеты (Фото:Воздушные силы ВСУ/Facebook)

Обломки сбитой над Украиной российской ракеты (Фото:Воздушные силы ВСУ/Facebook)

Войска РФ могут совершить атаки на гражданские объекты в Украине в годовщину российского вторжения, 24 февраля.

Об этом сообщил спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер в интервью польскому агентству PAP.

На вопрос о возможных действиях России в годовщину вторжения в Украину он ответил: «Россияне часто используют праздники или другие символические дни, чтобы совершить атаку».

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Он добавил, что эта деятельность оккупантов чаще всего направлена против гражданского населения.

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18 февраля представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что армия РФ сосредоточила примерно 450 самолетов и 300 вертолетов на своих западных авиабазах в 200 километрах от границы нашей страны.

20 февраля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля. Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Пентагон 24 февраля война

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