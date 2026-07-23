В обмен на разблокировку санкций Греция добилась исключения в отношении транзита российского СПГ (Фото: REUTERS/Louiza Vradi)

Греция добилась исключения в 21-м пакете санкций ЕС против России, которое позволит ей при определенных условиях и в дальнейшем реэкспортировать российский сжиженный газ в третьи страны.

Об этом в четверг, 23 июля, пишет Европейская правда со ссылкой на дипломатов ЕС в Брюсселе, осведомленных о ходе процесса.

По их словам, этот компромисс стал одним из факторов, позволивших разблокировать принятие нового пакета санкций.

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Исключение распространяется только на перевозку российского СПГ в страны за пределами ЕС по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022 года.

Кроме того, Греции разрешили осуществлять закупки, необходимые для такой транспортировки. При этом данное исключение не будет бессрочным — Совет ЕС будет пересматривать его ежегодно.

Санкции ЕС против России — что известно

16 июля газета The Financial Times сообщила, что Греция заблокировала принятие 21-го пакета санкций ЕС против России из-за опасений, что запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны нанесет значительный ущерб греческой судоходной компании Dynagas.

15 июля Европейская правда сообщила, что принятие 21-го пакета санкций ЕС против России было отложено как минимум на неделю из-за возражений Греции и Австрии относительно отдельных положений документа. Новую попытку утвердить пакет планируется предпринять 22 июля на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper).

Ранее, 13 и 14 июля, послы ЕС не смогли согласовать санкции против России.

13 июля ЕС ввел санкции против российской VK Company (ВКонтакте) и ее дочерней компании Communication Platform, которая разрабатывает приложение MAX и управляет им; эта компания подконтрольна ФСБ.

15 июня Евросоюз принял предварительный пакет санкций, направленный против военно-промышленного комплекса России, ее теневого флота и сетей, поддерживающих гибридные операции Москвы против Европы. Однако Болгария заявила, что будет блокировать 21-й пакет из-за включения в санкционный список патриарха РПЦ Кирилла, а Италия также выразила обеспокоенность по поводу этих планов.

В конечном счете патриарха Кирилла и российского олигарха Вагита Алекперова исключили из санкционного списка.