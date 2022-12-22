Что будет с российской экономикой в следующем году — мнение Преображенского 22 декабря, 16:08 Рашистские символы и новогодняя елка на фоне павильона ВДНХ в Москве (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ рассказал, что, по его мнению, будет с российской экономикой в 2023 году.

«Как мы теперь понимаем, российскую экономику к войне старательно готовили. Но, видимо, тогда, в разговорах Путина с людьми, которые эту экономику к войне готовили, это называлось подготовкой к аннексии Донецкой и Луганской областей и масштабным санкциям Запада. И им удалось это сделать, российская экономика оказалась более сложной для того, чтобы суметь этим санкциям противостоять. Потому запаса прочности российской экономики хватает на весь следующий год войны, если верить экономическим аналитикам», — сказал Преображенский НВ.

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По данным издания издание The Insider, власти РФ столкнутся с гигантским дефицитом бюджета в ближайшие годы.

По словам бывшего заместителя главы правления российского Центробанка Сергея Алексашенко, совокупные расходы России на оборону и военные нужды достигли рекордного показателя за все время после распада СССР, однако такой переход ее экономики на «военные рельсы» далек от принципов снабжения советской армии в годы Второй мировой.

3 декабря страны Большой семерки и Австралия вслед за Европейским Союзом поддержали порог цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Реагируя на это решение, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для «скорейшего уничтожения» экономики России цену нужно было снизить до $30. Группа Ермака-Макфола, которая занимается санкциями против РФ, отмечала, что верхний ценовой предел на экспортируемую российскую нефть не должен превышать $35 за баррель.

19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на российский газ на уровне менее $2000 за тысячу кубометров.