Критический момент наступил, 2023 год окончательно определит, что произойдет в Украине — экс-директор ЦРУ 16 февраля, 17:08 Панетта в 2011-м отвечал за ликвидацию бин Ладена (Фото:Kyiv Jewish Forum)

США и НАТО должны максимально вооружить Украину, поскольку 2023 год станет определяющим для успешного завершения войны. Об этом на Kyiv Jewish Forum во время включения из Вашингтона заявил Леон Панетта, бывший министр обороны США (2011—2013) и экс-директор ЦРУ (2009—2011).



Панетта призвал предоставить Украине вооружение, системы ПВО, ракетные системы большой дальности и самолеты.

«Я надеюсь, что США и НАТО признают, что это критический момент, думаю, что 2023 год окончательно определит, что произойдет в Украине… Чтобы Россия продолжала проигрывать, мы должны убедиться, что Украина полностью вооружена и способна не только защищаться. но и вести наступление против России», — заявил Панетта, который в 2011 году отвечал за уничтожение главы Аль-Каиды Усамы бин Ладена.

Видео дня

В настоящее время боевые действия зашли в тупик, считает экс-директор ЦРУ. Россияне используют этот период, чтобы попытаться усилиться, окопаться и в будущем развернуть наступление на Украину. В свою очередь украинцы рассчитывают организовать собственное наступление, которое вытеснит россиян с Донбасса и из Крыма.

Он пояснил, что тираны наподобие Путина понимают только язык силы, так что задача нанести военное поражение россиянам является лучшим методом завершения боевых действий. Однако Украина должна поддерживать позитивную динамику — только победы гарантируют единство союзной коалиции, считает Панетта.

«Если будет затяжная война, которая продлится год, два, три года, она начнет создавать трещины в нашем единстве. Лучший способ сохранить это единство — показать, что мы можем побеждать. Это лучший способ удержать США и наших союзников вместе», — резюмировал он в выступлении на форуме, приуроченном к годовщине начала российской агрессии.

Инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Впервые форум прошел в 2019 году в Киеве. Участниками Kyiv Jewish Forum уже традиционно являются высшие должностные лица Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, ученые и бизнесмены.

Нынешний KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнером форума является NV.