Из Нигерии 200 добровольцев хотят воевать против России в Украине

5 марта, 02:58
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Количество доброовльцев при этом растет (Фото:rodnae-prod/pexels)

Количество доброовльцев при этом растет (Фото:rodnae-prod/pexels)

Посольство Украины в Нигерии сообщило о 200 добровольцах, готовых воевать на стороне Украины. Их количество при этом растет.

Об этом сообщает агентство Анадола.

На сегодня, примерно, 200 добровольцев обратились в посольство и их количество растет.

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В то же время, второй секретарь посольства Украины в Нигерии Богдан Солтыс заявил, что расходы на визы и перелет могут составлять 1000 долларов.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения - Интернационального легиона территориальной обороны Украины, которое будет комплектоваться с иностранцами, готовыми вместе с украинцами дать отпор российским оккупантам.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Нигерия Война России против Украины

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