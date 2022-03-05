Из Нигерии 200 добровольцев хотят воевать против России в Украине 5 марта, 02:58 Цей матеріал також доступний українською Количество доброовльцев при этом растет (Фото:rodnae-prod/pexels)

Посольство Украины в Нигерии сообщило о 200 добровольцах, готовых воевать на стороне Украины. Их количество при этом растет.

Об этом сообщает агентство Анадола.



На сегодня, примерно, 200 добровольцев обратились в посольство и их количество растет.

В то же время, второй секретарь посольства Украины в Нигерии Богдан Солтыс заявил, что расходы на визы и перелет могут составлять 1000 долларов.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения - Интернационального легиона территориальной обороны Украины, которое будет комплектоваться с иностранцами, готовыми вместе с украинцами дать отпор российским оккупантам.

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