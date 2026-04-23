Самый большой за два года. В ЕС раскрыли содержание 20-го пакета санкций против России

20-й пакет санкций против России , принятый Евросоюзом, является крупнейшим пакетом за два года и предусматривает в частности экономические ограничения, направленные на ключевые секторы, которые обеспечивают агрессию РФ против Украины.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

В частности санкционный пакет содержит основу для будущего запрета морских перевозок российской сырой нефти и нефтепродуктов. Применение этих запретов еще будет обсуждаться со странами G7.

Реклама

Также под санкции попали еще 46 судов «теневого флота». Им запрещено заходить в порты и получать услуги. Кроме этого, санкционный пакет запрещает операции с двумя российскими портами — Мурманском и Туапсе — и с нефтяным терминалом порта Каримун в Индонезии, которые используются для обхода ограничения цен на нефть.

Как отмечается на сайте, ЕС вводит запрет на транзакции для 20 российских банков, а также для финансовых учреждений в третьих странах, действующих в обход санкций ЕС или имеющих связи с российской сетью банковских сообщений.

20-й пакет санкций также охватил военно-промышленный комплекс РФ. Под ограничения попали 58 компаний и связанные с ними лица, которые занимаются разработкой и производством военной продукции, в частности беспилотников.

ЕС также включил в санкционный список 16 субъектов, базирующихся в Китае, ОАЭ, Узбекистане, Казахстане и Беларуси, которые поставляли товары двойного назначения или системы вооружения российскому ВПК.

Кроме этого, ЕС запретил экспорт станков с числовым программным управлением и радиоприемников в Кыргызстан, где существует высокий риск того, что эти товары будут реэкспортированы в РФ.

Запрет также был расширен на экспорт определенных высококачественных смазочных материалов, химических веществ, изделий из стали и тому подобное. К тому же ЕС ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, которые приносят России значительные доходы: некоторые минералы, лом стали и других металлов, химикаты, изделия из вулканизированной резины и тому подобное.

В ЕС отметили, что под санкции попали пять человек и одна организация, которые причастны к похищению и принудительному перемещению украинских детей, а также четыре человека, причастные к присвоению украинского культурного наследия.

Реклама:

Кроме этого, Евросоюз впервые в рамках режима санкций против Беларуси внес в санкционный список китайскую государственную организацию из-за ее участия в производстве белорусской военной продукции.

22 апреля послы ЕС одобрили решение о финансировании Украины на 90 млрд евро, а также 20-й пакет санкций против России.

Ранее законодательный акт об изменениях регламента для предоставления кредита Украине, а также 20-й пакет санкций против РФ блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пользуясь необходимостью единогласного решения. Он требовал возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

23 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европейский Союз уже начал работу над 21-м пакетом санкций против РФ.