20 европейских стран готовы отозвать своих дипломатов из РФ - The Times

Издание The Times сообщает, что США и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По данным издания, комплексные меры стран начнутся 26 марта после того как из России отзовут посла Европейского союза.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Совет по национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломата, а также предписало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.

Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.