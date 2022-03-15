«Это начало Третьей мировой войны». Большое интервью с секретарем СНБО Даниловым — о 20 днях обороны, кадыровцах и обеспокоенности Запада 15 марта, 20:41 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

В интервью Радио НВ секретарь Совета Национальной безопасности и обороны, член ставки Верховного главнокомандующего Алексей Данилов рассказал, когда узнал о вторжении россии в Украину, как к войне готовилось государство и что было сделано в первые минуты после нападения; насколько угрожающей для Украины является поддержка оккупантов Китаем и Беларусью; а также о том, почему крупные международные антивоенные объединения оказались не в состоянии остановить диктатора Владимира Путина.

— Белорусский диктатор Александр Лукашенко рассказал о якобы попытке удара Украиной по территории Беларуси ракетой Точка-У. Также заявил о неучастии Беларуси в войне в Украине. Как мы оцениваем угрозу Беларуси и шансы того, что они могут ввести свои войска на нашу территорию?

— Могу откровенно сказать, что для нас это была самая большая неожиданность. Мы готовились ко всем вариантам военных действий из РФ, кроме того, что они пойдут с белорусской стороны. Это был удар нам в спину от руководства Беларуси.

То, что он сейчас рассказывает, что якобы мы отправляем Точку-У в Беларусь — это полная чушь. Мы не убиваем детей, женщин, мирное население. Мы цивилизованная нация, мы боремся за свою свободу на своей территории и посягать на другие территории у нас нет никакого желания.

По поводу участия Беларуси в войне: подавляющее большинство [военных], согласно данным нашей разведки, отказывается воевать на стороне фашистов. Кроме того, один из планов, вынашиваемых сегодня РФ, — это переодевать военных Беларуси в российскую форму.

— Белорусские военные не хотят воевать против Украины, но могут переодеться в форму россии и участвовать в боях?

— На сегодняшний день тот дух, который есть у нашего общества, у наших военных, у наших собратьев, — огромный. Они это знают. Они владеют информацией, сколько трупов российских солдат отправляется на территорию Беларуси. Это можно было скрывать в первый, второй, третий день войны. Сейчас, когда война уже длится определенное время, весь мир уже понимает, что здесь происходит. К сожалению, не у всех есть адекватная реакция на те события, которые происходят в ХХІ веке, но мы выдержим, мы обязательно победим.

И когда победа будет за нами, я более чем уверен, что тем взрослым дядькам будет стыдно смотреть в глаза своим детям, внукам. А то, что им будет стыдно смотреть нам в глаза, — это уже сто процентов.

Мир должен осознавать, что это начало Третьей мировой войны. Если кто-то считает, что их это минует, то тогда они живут в иллюзиях и не понимают, что такое путинский рашизм, что такое современная Россия.

— Существует такое мнение, что Германия и Франция не знают, что делать с россией, которая получит поражение в этой войне. И не знают, что делать с Украиной, которая победит. Есть ли у вас информация о том, что они охотно заморозили бы этот конфликт для того, чтобы и дальше вести бизнес?

— Как заморозить, скажите, пожалуйста? Десятки убитых детей, десятки убитых женщин, пожилых [людей]… Как заморозить? Это что, морозильная камера?

Подавляющее большинство стран считают, что демократия, свобода слова и жизнь человека — это пустой звук: для них деньги являются доминантой. Я неоднократно об этом говорил, особенно когда речь шла о немцах. Они еще со времен Второй мировой перед нами не извинились, потому что считали почему-то, что мы единый народ совместно с россиянами. Перед россиянами они выдавали эти поклоны, [платили] деньги. Мы доказываем, что мы отдельная нация. Мы принимали участие, мы восемь миллионов потеряли во Второй мировой, за которые фашист или немец перед нами не извинился.

Закончится эта война, они будут извиняться вместе с россиянами за все эти вещи. Если они считают, что бизнес — превыше всего, то у нас свобода и воля — превыше всего. Для нашего народа и общества. Мы это докажем.

Все разведки, включая немецкую, давали нам три-четыре дня на эту операцию. Когда кадыровцы должны были маршировать по Крещатику? Сейчас, блин! Маршировать будут у себя там дома в цинковых гробах на кладбище!

— Говорят, ООН действительно не может останавливать войны, они ничего не могут сделать. Как вы думаете, возможен ли союз Украины с Польшей, странами Балтии и другими соседями, чтобы защититься от россии?

— То, что мы будем в новом союзе, это сегодня вполне понятно. То, что этот союз будет оборонительный, чтобы мы защищали свою территорию, это тоже понятно.

Мы за все годы своего существования ни на одну страну не нападали и не покушались ни на один квадратный метр другой земли.

Что касается военных институтов, и это не только ООН, их создали после Второй мировой войны, которые вообще ни за что не отвечают и ничем не занимаются. Они только озабочены.

На сегодняшний день у нас уже почти сто убитых детей. Кто должен ответить за то, что эти ангелы удерживают наше небо? Эти дяди и тети в ООН? Или в ОБСЕ? Или в других этих институтах. Без силы на сегодняшний день врага одолеть невозможно. Такая сила у нас есть. Нам нужна помощь. Есть страны, которые откровенно нам помогают, а не виляют хвостом, ожидая каких-то указаний и согласований. Мы очень благодарны этим странам, они будут всем известны. Кончится война, мы ко всем, кто нам помогал, будем с большим уважением относиться. Но те, кто бросил, как трусы, нас в трудную минуту, тоже будут известны всему миру. Подчеркиваю, им станет стыдно!

Мне крайне досадно, когда компании остаются работать на территории РФ, когда они за деньги продают свободу, демократию, и при этом говорят, что они свободные демократические страны. Это выходит за определенные границы. Кстати, здесь лидером является Франция. Французские компании почти все остаются на территории страны-агрессора и работают на кровавые деньги. Эти деньги все в крови наших детей, наших близких и родных. Им нужно об этом думать.

Они не понимают, что Путин за эти деньги покупает снаряды, убивающие детей? Они должны это понимать! И только вместе со всем миром мы можем затормозить эту болезнь, которая есть на территории РФ. Но даже если нам французы и немцы не будут помогать, я больше чем уверен, победа будет за нами. Потому что за нами правда!

— Вернемся к вопросу военного союза вне НАТО. Чехия предложила рассмотреть принятие Украины в Вышеградскую группу. Возможен ли вообще союз, который будет обеспечивать безопасность для Украины, со странами, с которыми у нас есть общие границы?

— В этом союзе должна быть обязательно страна, владеющая ядерным оружием. На сегодняшний день это Великобритания. Мы должны с вами осознавать и понимать, [что нужно] водиться с теми, кто разделяет демократические устремления стран, которые должны входить в этот будущий союз. Союз будет непременно.

— Ряд американских медиа сообщили о том, что Китай все же предоставит РФ военную и продовольственную помощь. Что это значит?

— Если Китай примет решение [поддерживать] Россию военной помощью, то Третья мировая тогда уже будет неизбежной.

К тому же мы видели, что на Гонконгской бирже все китайские компании обрушились вслед за российскими. Если китайское руководство считает, что они [разделяют] судьбу с РФ, то это их право. Пусть попытаются сражаться со всем миром.

— Можете ли вы комментировать ход переговоров?

— Я в переговорах не участвую. Этим занимается Офис президента: есть Андрей Ермак, есть его подчиненные.

Хочу, чтобы мы с вами понимали: переговоры нужны, чтобы мы имели коридоры для [эвакуации] своих людей из тех мест, где они находятся в опасности.

Более чем уверен, что президент никакого шага не делает для того, чтобы сдать интересы нашей страны. Весь мир увидел, какой у нас президент. До этого все считали, что день, два, три, и мы будем поднимать белый флаг капитуляции, как это было в 2014 году. Мы этого не сделали.

Мы отработали с самого начала. В пять часов, как только началась война, в кабинете [президента] уже через 10−15 минут было все руководство, был разработан план, каким образом мы будем действовать. Сразу Верховная Рада приняла соответствующие решения, заседание СНБО прошло. Все работает по законам [военного] времени.

Могу сказать, что мы к этому готовились. Единственное — мы не могли откровенно говорить, что у нас будет война для того, чтобы не расшатывать общество в то время. Но я хочу напомнить: когда я стал появляться в черной форме на эфирах, я давал сигнал «ребята, нам надо потихоньку готовиться». Слава Богу, мы не проспали всю эту ситуацию. Да, было сложно: война в первые два, три, четыре дня — это всегда хаос. Сегодня у нас уже больше дней, уже выстроена система, коммуникации.

Президент каждый день проводит множество совещаний, как верховный главнокомандующий, как руководитель ставки. Сложно, потому что у нас сейчас война с одной из крупных армий мира, у которой очень много оружия, очень много орудий. Но то, что они делают, — выходит за пределы здравого смысла в ХХІ веке.

— Вы заявили, что знали о реальном риске войны уже в ноябре 2021 года. Как мы готовились к этой угрозе?

— Во-первых, мы максимально активизировали то, что касается закона о территориальной обороне. Мы проводили совещания по территориальной обороне, объясняли всем нашим комбатам, комдивам, каким образом нужно будет реагировать.

Во-вторых, мы вели переговоры с нашими партнерами. Вы помните, что мы начали получать то орудие, которое нам очень пригодилось, особенно в первую неделю войны. Это были NLAW, уничтожавшие технику. У нас, к сожалению, такой техники не было.

Со всеми странами, которые согласились с нами иметь военно-техническое сотрудничество, уже активно начали с ноября вести активные переговоры по привлечению на нашу территорию соответствующих видов вооружения. Эта военная помощь, которую мы начали получать от Великобритании прежде всего, от других стран, нам очень пригодилась, особенно в первые дни войны.

— Что делать с российскими пленными? Их уже около тысячи или даже больше.

— Мы, цивилизованная страна, должны с ними обращаться согласно конвенции, которая есть сегодня. Не всегда это удается, особенно когда наши военные захватывают тех, кто управляет самолетами, — они сознательно бомбят наши гражданские объекты. Там, может, кому-то достается лишнего. Лишнее ли это? Я не могу прокомментировать. Но вообще мы придерживаемся конвенции о военнопленных.

— Их можно обменивать на кого-нибудь? Их можно снять с квадрокоптера и показать всему миру?

— Обмен — это точно не сегодня. Это процесс. Но могу сказать, что россиянам безразличны свои умершие, убитые на этой войне или пленные. Они о них даже не упоминают.

Для фашистов и для рашистов жизнь человека вообще ничего не стоит. Их здесь убиты уже тысячи: они даже не выясняют, живы они или нет. И даже те, кто в плену, они вроде бы для них не существуют. Такая страна. Такие вожди.

— Недавно вы сообщали, что россияне планируют десантироваться в Одессе и области. Какие еще опасности есть?

— Идет война, поэтому угроза — на всех направлениях. Касательно десантирования в Одессе и области: происходили события, мы на них сразу реагировали. [Сейчас] мы не видим, что это начнется сегодня, но это не значит, что завтра не может начаться.

Победа будет за нами именно потому, что мы правы. Правда всегда побеждает. Не было еще такого в мире, чтобы неправда, черная сторона одержала победу. Другое дело — цена. Мы очень дорого сейчас платим за победу.

— Что платит сейчас Россия за нашу победу? Известно, что они не ожидали именно таких санкций за вторжение в Украину. Но также многие эксперты говорят, что на самом деле этих санкций недостаточно. Какие санкции должны быть для того, чтобы задушить Россию экономически?

— Санкция в отношении России должна быть одна: забор большой [вокруг] этой страны, чтобы оттуда никуда не выезжал ни один человек, поддерживающий путинский этот рашизм. Это была бы самая мощная санкция. Просто закрыть их: пусть они там по тайге ходят, как медведи в свое время ходили. Но есть вопросы денег некоторых европейских стран, которые говорят, что деньги для них превыше всего. И есть проблема. Санкции должны быть [такими, чтобы произошла] полная консервация этой территории. Как они были раньше болотами, так они и должны бы оставаться болотами. Сделать освобождение свободных стран — Ичкерии.

Кстати, я хотел бы обратиться ко всем с просьбой разделять: есть чеченцы, а есть кадыровцы. На сегодняшний день чеченцев на территории Чечни почти нет, там все кадыровцы. Это совсем другая ситуация. А есть свободный чеченский народ. И Ичкерия, я не раз говорил, будет свободной страной. Есть Татарстан, многие другие. Там территории, которые будут свободными. И останется болото, которое квакало на территории Московии еще 300, 400, 500 лет назад.

— Есть сведения, что чеченцы присоединились к интернациональному легиону, воюющему на стороне Украины. Какой по объему этот батальон?

— Я не могу вам сейчас говорить об объемах военных, которые из разных стран воюют сейчас на нашей стороне. Поверьте, это достаточно мощная армия. Те, кого в свое время оскорбляли рашисты, они стоят на стороне свободы, победы нашего народа.

— Есть сообщения о том, что с территории Польши на территорию Беларуси и россии идут фуры с подсанкционной продукцией. Украинские активисты блокируют проход этих фур на польско-белорусской границе. Можно ли что-нибудь с этим сделать? Таким образом, они обходят те санкции, которые против них ввели европейские страны и США.

— Мы занимаемся этим вопросом. Не только этим — многие вопросы сейчас возникают во время войны. Это зависит от поведения многих людей. Могу сказать, что поляки нам очень помогают: они дали, где жить нашим малышам, нашим женщинам на время войны. Мы им за это очень благодарны. Поляки — наши соседи и друзья. Мы периодически можем рассчитывать на их помощь.

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