Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна поддержит 19-й пакет санкций Евросоюза против России , если требования Братиславы будут выполнены на саммите лидеров блока 23 октября.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В публикации говорится, что Словакия ранее отказывалась поддерживать 19-й пакет санкций ЕС против РФ.

Братислава требовала предложений по устранению негативного влияния климатических целей на производителей авто и путей борьбы с высокими ценами на электроэнергию в блоке.

Выступая в среду, 22 октября, перед парламентским комитетом, Фицо заявил, что встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем перед саммитом, чтобы обсудить энергетику и автомобильный сектор.

«Поэтому, если мы увидим, что наши требования были учтены, я еще раз рассмотрю это сегодня вечером и, вероятно, скажу канцлеру Мерцу, что мы соглашаемся с 19-м пакетом», — сказал глава словацкого правительства.

Роберт Фицо также отметил, что некоторые требования уже были включены в выводы саммита.

Reuters пишет, что Словакия задержала согласование предыдущего санкционного пакета из-за требований, связанных с отдельным планом Европейского Союза по постепенному отказу от импорта российских энергоносителей.

Он, в отличие от санкций, требующих единодушия среди членов блока, требует одобрения большинства.

Агентство сообщает, что 19-й санкционный пакет включает ряд энергетических и финансовых мер. Однако Фицо критиковал ограничения, утверждая, что они наносят Европе больше вреда, чем РФ.

Reuters отмечает, что экономика Словакии в значительной степени зависит от автомобильного сектора. Поэтому эта страна присоединилась к другим, кто критикует планы ЕС по запрету двигателей внутреннего сгорания в течение следующего десятилетия.

Кроме того, Братислава раскритиковала высокие цены на электроэнергию, которые якобы вредят конкурентоспособности фирм Евросоюза по сравнению с Соединенными Штатами или Китаем.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против криптовалют, банков и энергетики РФ.

10 октября на встрече послов стран ЕС представитель Венгрии не высказал возражений против запрета импорта российского СПГ в рамках нового пакета санкций против России.

8 октября СМИ сообщали, что Австрия блокирует 19-й пакет санкций ЕС против России, требуя послаблений для разблокирования €2 млрд Raiffeisen Bank в РФ. Однако впоследствии в Австрии заявили, что согласятся на принятие нового пакета санкций против России.