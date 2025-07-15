Фицо заявил, что ЕС предложил Словакии «гарантии» в обмен на голосование за 18-й пакет санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия предложила его стране «гарантии» относительно отказа от российского газа в обмен на голосование за 18-й пакет санкций против России . Об этом сообщает TASR .

Фицо пообещал отправить «письменное предложение» Евросоюза главам всех политических партий Словакии. Он отметил, что будет ждать их комментариев.

Словацкий премьер не уточнил, что предусматривают «гарантии» Еврокомиссии. Политик заявил, что Словакия не будет голосовать за пакет санкций против РФ, если ЕС не предоставит ей «хотя бы минимальных гарантий» относительно того, как справиться с последствиями «демагогического и вредного» предложения о прекращении поставок российского газа с 1 января 2028 года.

«Одержимость Россией настолько велика, что у нас нет ни одного шанса заставить Комиссию отозвать свое газовое предложение. Не говоря уже о том, что Еврокомиссия протолкнет его, даже если мы сто раз проголосуем против», — утверждает он.

Фицо также сказал, что спор нельзя выиграть «со стопроцентным результатом», но и проиграть его нельзя.

«Если хочешь жить с волками, должен выть вместе с ними. Это, к сожалению, суровая реальность нынешнего союза. Поэтому мы должны до последнего бороться за приемлемый компромисс», — добавил премьер Словакии.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков и на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также снижение предельной цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

30 июня издание Европейская правда написало, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ. Братислава требует от ЕС гарантий после полного отказа от российского газа с 2028 года.

3 июля журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России может быть вскоре принят после того, как представители ЕС предоставили властям Словакии необходимые заверения в вопросах энергетики.

Но 4 июля послы ЕС во время заседания снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.