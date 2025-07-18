Мальтата Словакия больше не будут блокировать 18-й пакет санкций против России (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Европейский Союз, вероятно, примет 18-й пакет санкций против России в пятницу, 18 июля, после снятия словацкого вета , сообщает Суспільне со ссылкой на источники.

Кроме Словакии, 18-й пакет санкций против РФ блокирует и Мальта. В постоянном представительстве Мальты при ЕС рассказали Общественному, что страна 18 июля снимет свое вето.

«Мальта получила необходимые заверения в том, что комиссия обеспечит, чтобы то, что будет принято (ограничение цены на нефть), было выполнимым, а не служило укреплению теневого флота, и что пакет достигнет именно тех целей, ради которых он был предложен», — отметил источник.

Неназванный собеседник сказал, что послы ЕС 18 июля проведут внеочередную встречу, чтобы снова обсудить пакет санкций.

По словам одного из дипломатов ЕС, санкционный пакет также рассмотрят на Совете ЕС по общим делам по требованию Германии и Швеции.

После утверждения Советом ЕС пакет санкций против России будет считаться официально принятым.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет больше блокировать принятие 18-го пакета санкций ЕС против России. Это решение стало возможным после того, как Европейская комиссия предоставила Словакии гарантии по ценам на газ.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков и на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также снижение предельной цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

4 июля послы ЕС во время заседания не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.

16 июля в Брюсселе на заседании Комитета постоянных представителей ЕС послам государств-членов Евросоюза снова не удалось прийти к согласию относительно принятия пакета санкций. Словакия и Мальта воздержались от поддержки этого пакета.