«Отогнать врага к границам 1991 года». РФ попытается заморозить войну, но Украина пойдет в контрнаступление — интервью с военным экспертом 10 марта, 19:05 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие выезжают на российском танке, который они захватили после боя с армией врага (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Через 15 дней обороны Украина сдержала нападение России, истощает армию оккупанта и вскоре пойдет в контрнаступление. Об этом в эфире Радио НВ рассказал военный эксперт Олег Жданов.

На какие шаги еще способна Россия в этой войне, может ли оккупант пойти дальше и атаковать европейские страны и как Украине добыть в борьбе свободу, узнавайте из интервью с Олегом Ждановым.

— Журналист Христо Грозев, ссылаясь на свои источники, говорит о том, что Россия попытается заморозить эту войну через неделю. Есть ряд причин — запасы заканчиваются, мотивация ослабляется и так далее. Что вы об этом думаете?

— Россия может попробовать. Есть информация о последней надежде России: Путин давит на Лукашенко, чтобы тот официально вступил в войну и ввел вооруженные силы Беларуси в Украину для поддержки российских войск. Пока Лукашенко отрицает официальное участие и пытается выкрутиться, что он такие решения уже не принимает, ждет новой Конституции. Россия действительно будет пытаться торговаться, чтобы заморозить конфликт. У нас единственный шанс завоевать свою свободу — это разгромить российские войска. Иного не будет. Если мы снова пойдем на дикие предложения…

— Это вы говорите о нейтральном статусе?

— Да. О том, что давайте новый меморандум подпишем по типу Будапештского, откажемся от курса на вступление в НАТО. Я считаю, что это капитуляция.

— Может, не все знают. Два дня назад на сайте партии «Слуга народа» появилось сообщение о том, что они предлагают вместо членства в НАТО подписать новый договор с гарантиями безопасности для Украины. Вроде бы вместе с США, Турцией и Россией. Мол, Альянс нас не готов взять к себе в ближайшие 15 лет и он об этом четко говорит, поэтому давайте в ближайшие годы не будем пытаться попасть в НАТО. Вы считаете, что это признак капитуляции?

— Совершенно верно. Это признак капитуляции, потому что мы уже имеем один меморандум, и там были более серьезные подписанты — и Россия, и Соединенные Штаты, и Великобритания, и Китай. И у нас есть вторая война с Российской Федерацией. Они хотят отложить третью войну, запрограммировать ее на будущее? У нас единственный шанс сегодня полностью добыть в борьбе свою свободу — это выйти на государственную границу Украины 1991 года. Все! И ни на какие уступки нельзя идти, потому что, как сказала Голда Меир, «нельзя договариваться с тем, кто пришел тебя убивать».

— О том, что вчера произошло в Мариуполе. Если Россия не преуспевает в боях, то начинается террор гражданского населения. Население может быть доведено до такого состояния, когда потребует мир любой ценой. Возможно, чтобы остановить кровопролитие, украинские власти и размышляют о каких-то нейтральных статусах, о выходе из этой ситуации?

— Любые договоренности с Россией — отсрочка очередной войны. Они никогда не успокоятся, пока мы не дадим им достойный отпор. Я понимаю о жертвах, но за этот роддом надо отомстить врагу, который так коварно ведет боевые действия, что воюет не с нашей армией, а с гражданским населением. За это нужно жестоко наказывать!

Если мы пойдем на уговоры, то мы окажемся под РФ. Это будет для них победа, а для нас капитуляция.

— Видите ли вы перспективу и маркеры того, что в этом бою Украина действительно может отогнать врага к границам 1991 года? Есть ли такие силы у украинской армии и военных из других стран, которые нам помогают?

— Очень большие шансы. Мы анализировали ситуацию. До конца этой недели мы окончательно измотали войска. Посмотрите, уже Лавров соглашается на переговоры. С каждым днем в Кремле ситуация ухудшается, а у нас улучшается.

Мы уже стабилизировали ситуацию, не отступаем нигде. Активные наступательные действия Россия уже не ведет за исключением отдельных тактических эпизодов — атак наших позиций. Мы наносим им поражение и на следующей неделе мы уже будем видеть от нашего Генерального штаба контрнаступательные действия и даже операции.

У нас есть все предпосылки для того, чтобы перейти в контрнаступление и начать освобождать нашу территорию. Тем более что у них резерв закончился. Они выводят из Нагорного Карабаха своих миротворцев, будут их сюда перебрасывать. Там около 2000 десантников. У них провалилась скрытая мобилизация. А даже если они ее соберут, то нужен месяц-два на подготовку и обучение этих резервистов.

Поэтому мы реально можем нормально, спокойно освободить нашу страну, встать на границе. Некоторые западные аналитики тоже прогнозируют, что мы можем пойти и дальше, на территорию России для того, чтобы отогнать их от наших границ. Не думаю, что нам следует пересекать границу, но дать такой отпор, чтобы неповадно было еще раз заходить в Украину, мы просто обязаны. Иначе мы будем в составе этой империи не сегодня, так завтра.

— Относительно колебаний Польши и США передать Украине истребители и другие схожие ситуации. Вам не кажется, что Путин не получает четкого сигнала от Запада о том, что не следует двигаться дальше?

— На мой взгляд, картина немного по-другому выглядит. Помогают, несмотря даже на то, что Путин угрожал странам, которые ее предоставляют. Он сказал: «Кто будет оказывать помощь Украине, Россия сочтет, что эта страна вступила в войну на стороне Украины, и может быть нанесен удар. Есть информация, что рассматривается нанесение удара по Польше. Возможно, поэтому Польша сомневается, предоставлять нам самолеты или нет.

В любом случае, с помощью наших партнеров мы сегодня сдержали ситуацию, пытаемся переломить ее в свою пользу и у нас это получается. Не так быстро, как хотелось бы, но выходит.

Второе: Путин ведь не смотрит ни на кого вокруг, его позиция жесткая и неизменная. Пока он жив, пока он у власти, он не изменит никогда своих намерений. А в окружении Путина ищут сигналы. Это говорит об очень слабой позиции РФ. Самолет президента России улетел в Вашингтон с двумя дипломатами вроде бы. До сих пор там стоит. Что он там делает? Кто ведет переговоры с Белым домом? Кто договаривается о будущем РФ? Хотя официально говорили, что самолет улетел, чтобы забрать дипломатов, объявленных персонами нон-грата. Но их объявили в ООН и два дипломата получили такой статус. Кстати, обратите внимание, несмотря на санкции и запрет Исландия, Канада и Соединенные Штаты открыли воздушное пространство для пролета этого самолета.

— Пропагандисты распространяют информацию о том, что Украина вроде бы производит биологическое оружие. Мы можем над этим смеяться сколько угодно, но есть опасения, что Россия сама может использовать биологическое оружие в Украине. Что вы об этом думаете?

— Речь шла о химическом оружии. Ядерный шантаж не сработал, они прибегли к биологическому или химическому шантажу. К сожалению, я не исключаю такой вероятности. Россия, обладающая богатым опытом применения химического оружия в Сирии, может провести так называемую операцию под чужим флагом. Это может быть осуществлено в отдельных районах Донецкой и Луганской области, якобы мы применяем химическое оружие. Но с нашей стороны опровергнуть информацию будет очень легко, а вот с российской стороны доказать, что это действительно сделала Украина, а не сама РФ совершила еще одно преступление на оккупированных территориях, будет очень тяжело.

— В ближайшее время, по вашим словам, украинская армия может пойти в контрнаступление там, где продолжаются бои. А что делать, например, с теми населенными пунктами, например, как Херсон, где уже город в осаде, где ОМОН с дубинками и щитами бегали. Президент Владимир Зеленский обращался к гражданам Украины и говорил, что они не оккупировали города: да, они там присутствуют, но уйдут, как только украинская армия, мол, будет оказать мощное сопротивление. Как это все может разворачиваться?

— Я полностью поддерживаю президента и думаю, что он знает, что говорит.

Если мы в направлении Николаев-Херсон начнем контрнаступательные действия и отрежем или оцепим ту группировку, то эти подразделения, зашедшие в Херсон, в Бердянск, будут убегать и покидать эти города. Остаться в полном окружении на нашей территории без снабжения боеприпасами, топливом и пищей вряд ли они смогут.

Армия РФ деморализуется все больше и больше. У нас уже тысячи пленных. Они либо убегают, либо сдаются в плен — уже понимают, что эта кампания провалена.

— Как вышло, что их телефонные разговоры так легко можно перехватить? У них нет особой спецсвязи?

— Военные РФ еще год назад отрапортовали, что создали специальную систему закрытой связи. Деньги были потрачены, но системы на сегодняшний день нет. Она в Украине не работает. Для того, чтобы эта система работала, им нужно было развертывать сетку мобильной связи или мобильного интернета. Только в таких условиях система может сработать. Это первое.

Второе. Российские военные пользуются бумажными картами. Они бродят на нашей территории, потому что российская система GPS-навигации здесь не работает. Мы не подписывали договор и не ставили ретранслятор для работы этой системы. У них нет навигации. Они вынуждены сегодня частично управлять своими войсками посредством обычной мобильной связи, поэтому мы так легко перехватываем их разговоры.

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