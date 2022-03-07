«Армия РФ — на паузе». Чем грозит мобилизация в России и какой удар может нанести Приднестровье — интервью с военным экспертом 7 марта, 17:40 Цей матеріал також доступний українською Противотанковые препятствия на тротуаре в Одессе. 7 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Российские войска взяли оперативную паузу, чтобы построить логистические цепочки для обеспечения и перегруппироваться, но Украина продолжает истощать врага, убежден военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Радио НВ он рассказал, удалось ли стабилизировать ситуацию на юге Украины, чем угрожают россияне в Приднестровье и насколько опасна скрытая мобилизация в Южном военном округе РФ.

— Давайте попробуем разобраться, какова ситуация на фронте по состоянию на 12-й день войны. Под прицелом у врага крупные города, продолжаются обстрелы, нет гуманитарных коридоров, потому что РФ не выполняет своих обязательств. Что затеяли в России?

— На сегодняшний день мы можем констатировать, что оперативная пауза в российских войсках продолжается. Они не могут восстановить или построить логистические цепочки для обеспечения своих войск. Они не могут сформировать оперативные группировки для того, чтобы продолжить наступательные действия в тех направлениях, в которых они двигались. Есть отдельные тактические эпизоды, когда они пытаются продвигаться вперед, но мы продолжаем выматывать противника и наносить ему урон в любых местах нашей страны, как только есть возможность нанести контратаки.

— В Николаеве украинские военные провели успешную операцию: уничтожили вражескую технику в аэропорту. Есть сообщения о подбитом судне в Одессе. Оцените ситуацию на юге.

— На юге ситуация более или менее стабилизируется. Они исчерпали наступательный потенциал. Мы уже остановили ту часть войск, которая обошла Николаев и пыталась идти через Вознесенск на Тирасполь.

Высадка десанта невозможна на сегодняшний день, потому что, с одной стороны, атаковать Одессу — это нелепость с военной точки зрения. Они могут начать высадку только тогда, когда их сухопутная группировка дойдет до Одессы, чтобы ударить по бокам, но мы этого стараемся не допустить.

Мы проводим рейдовые действия в тылах оцепивших Мелитополь войск и наносим им поражения. Оборона держится. И там ситуация, хоть и критическая, но не полностью.

Продвижение в сторону Запорожья тоже [заблокировано]: фактически на сегодняшний день они стоят на месте.

— СNN со ссылкой на представителя Минобороны сообщает, что Россия уже выпустила 600 ракет и разместила на территории Украины 95% своей боевой силы. Насколько этим оценкам можно доверять, учитывая, что весь мир, военные аналитики не рассчитывали на такой длительный и мужественный отпор украинской армии?

— Я начинаю сомневаться в оценках Соединенных Штатов: они готовились всем НАТО (а это 30 стран, армии которых вооружены современным вооружением), но боялись русской армии. А мы просто начали работать и защищать родную землю.

На сегодняшний день мы не наблюдаем массированного ввода новых колонн. Действительно, вся группировка, которая была сосредоточена вдоль наших границ, находится на нашей территории. Она уже несет потери: если до 11 тысяч погибших, то раненых должно быть около 30 тысяч. Это уже 40 тысяч этого нашествия мы вывели из строя. И особенно тягостно для любого государства — это раненые. Им нужно их транспортировать сначала в Беларусь, а потом уже в Российскую Федерацию или еще куда-нибудь.

Путин пытается объявить скрытую мобилизацию в Южном военном округе. Думаю, что это уже поздно.

— Можете объяснить, что значит скрытая мобилизация? Будут заставлять?

— Есть информация, что [Путин] уже четыре дня ходит с указом об объявлении военного положения в некоторых регионах Российской Федерации и мобилизации всех регионов. Но они понимают, что уже сегодня это может вызвать социальный взрыв в России. Есть данные нашей разведки, что в Южном военном округе (Краснодарский, Ставропольский край) они проводят скрытую мобилизацию.

Скрытая мобилизация состоит в том, что официально никаких изменений нет, а военкоматы начинают разносить повестки и вызывать военнообязанных, резервистов в военкоматы. Далее по процедуре они оказываются в учебных центрах. Но ведь их сначала нужно собрать, потом переодеть, подготовить — это минимум две-три недели. Только потом они попадают в части. Тогда часть можно приводить в высшую степень боевой готовности и грузить в эшелон или в походный порядок, эвакуировать их в сторону Украины. То есть на это нужно очень большое время.

Те войска, которые здесь воюют или разгромлены, или их очередь еще не дошла до столкновения с нашими войсками. Бросить сюда резервистов — на пополнение потерь: для них это будет самоубийство.

— О самопровозглашенном Приднестровье хочу спросить. Сколько там стоит российского контингента?

— К сожалению, Приднестровье существует, потому что мы все время предоставляли транзит по нашей территории поставок в Приднестровье, в том числе и грузов двойного назначения.

В Приднестровье около трех тысяч военнослужащих, один артиллерийский дивизион, 152-миллиметровые орудия с дальностью стрельбы 25−27 километров. Остальные — специальные подразделения, инженерные, снабжения и по два, по-моему, мотострелковые и танковые батальоны. Там неполная бригада, которая [большой] угрозы не представляет. Тем более, что у нас все укреплено со стороны границы, мы можем в любой момент блокировать это все Приднестровье. Вся территория Приднестровья может простреливаться нашей артиллерией. Единственное, что вызывает беспокойство — это то, что еще в начале войны у нас была такая же информация, как вчера: обстреливали Одессу и некоторые центральные районы Украины ракетами из Приднестровья. Дело в том, что там никогда не было ракетных войск, никогда не было пусковых установок — ни Точка, ни Искандер. Если это подтвердится, нам придется разбираться, как они туда попали: только через нашу территорию могли.

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