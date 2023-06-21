Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкции против России 21 июня, 16:31 Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Послы стран Евросоюза в среду, 21 июня, согласовали 11-й пакет санкций против страны-агрессора России. Об этом сообщило в Twitter председательство Швеции в Совете ЕС.

Пакет включает меры, которые должны помешать России обходить санкции. Как пишет AP, подробности станут известны позже на этой недели, когда санкции утвердят письменно.

Видео дня

«Это нанесет еще один удар по путинской военной машине и ужесточит экспортные ограничения, нацеленные на организации, которые поддерживают Кремль. Наш инструмент против обхода не позволит России получать подсанкционные товары», — сообщила в Twitter президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Euronews отмечает, что Брюссель все больше беспокоит резкий рост экспорта из ЕС в ряд таких стран, как Армения, Узбекистан и Казахстан — это может означать, что Россия продолжает получать подсанкционные товары через посредников. Новые санкции должны усилить экспортный контроль и ввести новый механизм воздействия на компании, которые могут помогать России обходить ограничения.