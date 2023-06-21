Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкции против России

21 июня, 16:31
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Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Послы стран Евросоюза в среду, 21 июня, согласовали 11-й пакет санкций против страны-агрессора России. Об этом сообщило в Twitter председательство Швеции в Совете ЕС.

Пакет включает меры, которые должны помешать России обходить санкции. Как пишет AP, подробности станут известны позже на этой недели, когда санкции утвердят письменно.

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«Это нанесет еще один удар по путинской военной машине и ужесточит экспортные ограничения, нацеленные на организации, которые поддерживают Кремль. Наш инструмент против обхода не позволит России получать подсанкционные товары», — сообщила в Twitter президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Euronews отмечает, что Брюссель все больше беспокоит резкий рост экспорта из ЕС в ряд таких стран, как Армения, Узбекистан и Казахстан — это может означать, что Россия продолжает получать подсанкционные товары через посредников. Новые санкции должны усилить экспортный контроль и ввести новый механизм воздействия на компании, которые могут помогать России обходить ограничения.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Санкции против России Санкции Запада Санкции ЕС Санкции Война России против Украины

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