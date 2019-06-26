Геращенко о кандидате в вице-президенты ПАСЕ Слуцком: В случае с российскими подонками деньги не пахнут Вчера, 13:07 714 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Леонид Слуцкий Радио Свобода

В первом туре 101 из 197 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за назначение депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого вице-президентом Ассамблеи.

Об этом сообщила вице-спикерка Верховной Рады и участница украинской делегации Ирина Геращенко в Facebook.

«Напомню, это лицо находится под санкциями ЕС и других стран за голосование о введении войск в Украину, аннексию Крыма, неоднократное посещение оккупированных территорий. Именно он организовывал скандальную поездку Аграмонта в Сирию на российском военном самолете, щеголяет своей дружбой с Асадом. А еще несколько журналисток в Москве публично обвинили его в харассменте. Для ПАСЕ, как и для большинства международных организаций, проблема сексуальных домогательств иногда звучит чувствительнее и громче, чем вооруженная агрессия против других стран… Но только не в случае с российскими подонками, здесь деньги не пахнут. Вклад РФ в СЕ заставляет всех этих европейских фарисеев закрывать глаза и на убитых во время химических атак сирийских детей, и на удерживаемых Кремлем военнопленных, и даже на харассмент», — отметила Геращенко.

По ее словам, во втором туре голосования Слуцкому понадобится 75 голосов.

Ранее сообщалось, что Слуцкого не выбрали на должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. Для этого депутату Госдумы РФ не хватило 57 голосов.

Голосование за кандидатуру Слуцкого прошло вчера в закрытом режиме.

В РФ Слуцкий оказался в центре скандала, после того как три журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах. Сам Слуцкий вину отрицает.



Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы к восстановлению полномочий делегации.