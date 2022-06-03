«Тотальная изоляция». За 100 дней войны против Украины Россию отстранили от участия в 42 международных организациях — Кулеба 3 июня, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Кулеба заявил, что украинские дипломаты работают над изоляцией РФ в мире (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россию отстранили от участия в 42 международных организациях.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«С первых дней полномасштабного вторжения РФ украинская дипломатия развернула масштабную работу над тотальной изоляцией России на международном уровне. После всех совершенных россиянами зверств и военных преступлений Россия потеряла всякое моральное право сидеть за столом с цивилизованными странами», — отметил он в Facebook.

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По словам министра, за 100 дней войны против Украины удалось лишить, приостановить или ограничить деятельность РФ уже в 42 международных организациях и площадках.

«От Совета Европы и Совета ООН по правам человека во Всемирную туристическую организацию и Международный союз железных дорог. Эта работа продолжается. Мы не остановимся. Земля должна гореть под ногами России не только в Украине, но и во всем мире», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 июня — 100-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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