«Бабушка умерла». Как был срежиссирован повод для нападения Гитлера на Польшу, с которого 83 года назад началась Вторая мировая война 1 сентября, 08:58 Эксклюзив НВ 1 сентября армейские части вермахта начали наступление двумя клиньями общей численностью 1,5 млн солдат в направлении Варшавы. Немецкую общественность заставили поверить, что столь масштабное вторжение повлекло за собой нападение десятка польских диверсантов на радиостанцию в Гляйвице. На фото — бронемашина вермахта на польской территории в первые дни сентября 1939 года (Фото:NAC)

«Бабушка умерла», — сообщили по телефону из гестапо руководителю подставных диверсантов, и в Европе закрутился маховик Второй мировой войны.

31 августа в 16:00 в номере штурмбанфюрера СС Альфреда Науйокса, который уже три недели жил в роскошном отеле Haus Oberschlesien в городе Гляйвиц, раздался телефонный звонок. Он поднял трубку и услышал высокий голос: «Немедленно перезвоните!» Науйокс сразу набрал номер адъютанта шефа гестапо Рейнхарда Гейдриха. «Бабушка умерла», — раздался в трубке пароль. Это означало, что к 20:00 Науйокс со своими людьми должен был захватить местную радиостанцию.

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Штурмбанфюрер еще 10 августа прибыл в Гляйвиц, мимо которого тогда с востока проходила немецко-польская граница. Здесь отель Haus Oberschlesien временно стал штабом гестапо Третьего рейха. Сюда вселился Рейнхард Гейдрих и вызвал региональных руководителей своего ведомства из ближайших городов.

«Фюреру нужен повод для войны», — объяснил Гейдрих подчиненным цель их командировки в Гляйвиц. Речь шла о захвате Польши.

Шеф гестапо представил коллегам план, который он разработал еще в прошлом году для провокаций на границе с Чехословакией. Сценарий не был оригинальным — многие спецслужбы мира использовали этот ход, условно известный как «фальшивые флаги»: диверсанты армии страны-агрессора, одетые в форму противника или гражданскую одежду, инсценируют нападение на свою же территорию. В ответ «пострадавшая» сторона в качестве возмездия начинает вторжение.

Гейдрих изложил детали сделки. Тогда шеф гестапо ближнего города Оппельн Эмануэль Шефер заметил: мол, сразу будет заметно, что все шито белыми нитками. «Когда пойдут танки, об этом больше никто не вспомнит», — зарычал в ответ Гейдрих. Цель операции — дать пищу гневным заметкам в немецких газетах: они и объяснят населению Рейха причину войны, при этом показав Англии и Франции, что немцы напали не первыми.

В те дни, когда в Гляйвице разрабатывали операцию-провокацию, в Москве и Берлине готовились к подписанию договора о ненападении — пакта Молотова-Риббентропа, который дал отмашку самой кровопролитной войне в истории.

Немцы готовили сразу несколько вооруженных провокаций с участием переодетых в польскую военную форму бойцов спецслужб Рейха. Немецкий историк Хайнц Гене утверждал, что в день подписания договора с Москвой Гитлер заявлял о готовности послать несколько рот вермахта на польскую границу, чтобы разыграть «польское нападение». В окружении фюрера сетовали: когда вождь Рейха был решительно настроен, то игнорировал элементарную секретность.

К середине августа приказом Гитлера гестапо открыло доступ к секретным складам вермахта. Рассказывая об этом, Гене сослался на запись в дневнике ведомственной группы абвера от 17 августа 1939 года.



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