Украина прокомментировала блокирование Венгрией сотрудничества с НАТО

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко отреагировал на блокирование Венгрией заседания комиссии Украина-НАТО.

По словам Пристайко, такое поведение Будапешта не стало неожиданностью для Киева.

"Еще в прошлом году Венгрия пообещала блокировать все заседания выше уровня послов. Комиссия заседает на разных уровнях – уровень моих заместителей, уровень послов, на уровне глав МИД или Минобороны, а также на высоком уровне – глав государств. Сейчас заседания не будет, министр иностранных дел Украины Павел Климкин не приезжает", - рассказал дипломат агентству Интерфакс-Украина.

Дипломат подчеркнул, что в НАТО "до последнего момента планировали данное заседание, готовили документы, включая элементы по безопасности и по протоколу, все было с расчетом на проведение заседания и приезд Климкина".

23 апреля Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Ожидалось, что заседание альянса на уровне глав МИД пройдет 27 апреля в Брюсселе, в рамках мероприятия официальный Киев планировал проведение заседания комиссии.

Будапешт продолжает блокировать евроатлантические инициативы Украины из-за несогласия с принятой образовательной реформой, которая предусматривает постепенный переход на полное обучение школьников на государственном языке.

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