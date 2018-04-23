Украина прокомментировала блокирование Венгрией сотрудничества с НАТО

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Поведение Венгрии не стало неожиданностью для украинской стороны

Поведение Венгрии не стало неожиданностью для украинской стороны

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко отреагировал на блокирование Венгрией  заседания комиссии Украина-НАТО.

По словам Пристайко, такое поведение Будапешта не стало неожиданностью для Киева.

"Еще в прошлом году Венгрия пообещала блокировать все заседания выше уровня послов. Комиссия заседает на разных уровнях – уровень моих заместителей, уровень послов, на уровне глав МИД или Минобороны, а также на высоком уровне – глав государств. Сейчас заседания не будет, министр иностранных дел Украины Павел Климкин не приезжает", - рассказал дипломат агентству Интерфакс-Украина.

Дипломат подчеркнул, что в НАТО "до последнего момента планировали данное заседание, готовили документы, включая элементы по безопасности и по протоколу, все было с расчетом на проведение заседания и приезд Климкина".

23 апреля Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Ожидалось, что заседание альянса на уровне глав МИД пройдет 27 апреля в Брюсселе, в рамках мероприятия официальный Киев планировал проведение заседания комиссии.

Будапешт продолжает блокировать евроатлантические инициативы Украины из-за несогласия с принятой образовательной реформой, которая предусматривает постепенный переход на полное обучение школьников на государственном языке.

Читайте также: 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове