Мы не удивлены. В Пентагоне отреагировали на заявление Путина о новом вооружении

Дана Уайт: Мы не удивлены заявлениями России о новом оружии

В Министерстве обороны США заявили, что не удивлены заявлением президента России Владимира Путина о разработке новейшего вооружения, в частности, гиперзвукового и ядерного.

"Мы давно наблюдаем за Россией. Мы не удивлены. Оружие, о котором говорят, находится в разработке очень долгое время", - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, передает CNBC.

Она подчеркнула, что американская армия готова отразить любую внешнюю атаку: "Мы уверены и готовы защищать народ, несмотря ни на что".

Напомним, что 1 марта президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение авиационного гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

Гиперзвуковой ракетный комплекс на базе МиГ-31 получил название Кинжал. Согласно заявлению российских военных, он может поражать цели на дальности 2000 км. Комплекс поставлен на вооружение на аэродромах Южного военного округа с 1 декабря 2017 года.

Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой только прошла первые испытания и еще не получила название.