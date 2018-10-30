Климкин: В Украине должна начаться общественная дискуссия о двойном гражданстве

Украинцам нужно начать общественную дискуссию о двойном гражданстве, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
"Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать", - сказал он во время выступления во Львове, пишет Европейская правда.
По словам министра, двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы.
"А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они – преступники", - добавил он.
В то же время Климкин подчеркнул, что о двойном гражданстве с Россией "во время де-факто войны с ней" не стоит и говорить.
"Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности", - резюмировал министр.
Ранее Климкин заявил, что сейчас назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства.
Такое заявление он сделал после того, как в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского присягают на верность Венгрии и получают документы.
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