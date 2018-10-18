Финский суд приговорил основателя пророссийского сайта к 22 месяцам заключения

В Финляндии суд приговорил основателя пророссийского сайта к лишению свободы по обвинению в клевете и халатности, пишет ВВС.

В судебном порядке было признано, что на сайте MV-Lehti появился оскорбительный контент о журналистке Джессике Аро.

Илье Яницкину и еще двум лицам приказали выплатить компенсацию в размере 136 тыс. евро.

Аро - репортер финской национальной телекомпании YLE. Она стала объектом кампании травли после того, как начала заниматься расследованием российской пропаганды в сети. Речь идет о прокремлевских аккаунтах в Twitter.

MV-Lehti – правое, антииммигрантское, евроскептическое и пророссийское издание.

На MV-Lehti появился пренебрежительный рассказ о ней, в частности материал, в котором Аро назвали наркоманкой. Также журналистке угрожали смертью, издевались над ней в YouTube, а ее личную информацию, в том числе адрес, контакты и местонахождение, опубликовали в интернете.

Согласно информации издания HBL, Йохан Бакман, сотрудник MV-Lehti, не раз угрожал Aрo. Бакману дали год условно за грубую халатность.