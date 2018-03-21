В Косово депутаты распылили слезоточивый газ в здании парламента

Оппозиционные депутаты самопровозглашенной республики Косово применили слезоточивый газ в зале во время голосования за соглашение о признании линии госграницы с Черногорией.
Это уже не первое голосование за это решение. Ранее голосование по границе провоцировали потасовки между активистами и полицейскими.
Об этом пишет KosovaPress.
Журналист Башким Пристина опубликовал 21 марта фотографии из здания парламента Косово.
По данным издания, к активному протесту прибегли депутаты из радикального оппозиционного движения Самоопределение. Они считают, что утверждение этого документа несправедливо распределяет границы. Черногории якобы отходит 8 тысячам гектаров земли Косово.
Законодатели после акции протеста объявили непродолжительный перерыв.
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