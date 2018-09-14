Звезда Секса в большом городе проиграла в борьбе за выдвижение на пост губернатора Нью-Йорка

Известная по сериалу Секс в большом городе актриса Синтия Никсон проиграла праймериз за выдвижение на пост губернатора Нью-Йорка от Демократической партии США.

Как сообщает Associated Press, на выборы от демократов пойдет действующий губернатор штата Эндрю Куомо. Он идет на третий срок после первого избрания в 2010 году.

Кампания Никсон строилась на критике Куомо. Она обвиняла его в ветхой транспортной инфраструктуре и призывала легализовать марихуану.

Она планировала привлечь на свою сторону либералов, которые хотят сместить нынешний истеблишмент. Кроме того, она публично заявляла, что готова возглавлять штат Нью-Йорк без зарплаты.

Тем не менее Куомо заручился поддержкой влиятельных фигур в Демократической партии, в частности, Хиллари Клинтон и Джо Байдена. В своей предвыборной компании Куомо рассказывал сторонникам о том, чего успел добиться на посту губернатора, а также шутливо высказывался об актерской карьере своей соперницы.