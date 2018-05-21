Человек, который "украл шоу". Кто такой епископ Майкл Карри и почему он стал звездой королевской свадьбы

Одним из самых ярких и неожиданных моментов свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, состоявшейся 19 мая, стала проповедь епископа из США Майкла Карри, приглашенного парой в знак уважения к американскому происхождению невесты.

В часовне святого Георгия в Виндзоре он обратился к Гарри и Меган, а также гостям церемонии с длинной проникновенной речью, которая ошеломила присутствующих своей чрезвычайной эмоциональностью и неожиданным форматом для такого события.

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Экспрессивный спич 65-летнего епископа Карри включал в себя не только библейские аналогии, но и цитаты из госпелов, Мартина Лютера Кинга, пространные красочные метафоры и краткий экскурс в историю научно-технического прогресса.

Его высокопреосвященство – неординарная фигура и сам по себе. Уроженец Чикаго Майкл Карри – первый афроамериканец, которому удалось стать председательствующим епископом Епископальной церкви США (ответвление Англиканской церкви). В этот сан он был рукоположен в 2015 году и является заметным сторонником социальной и расовой справедливости, отстаивая равные права в браке, права ЛГБТ-сообщества и мигрантов. В 2015 году Епископальная церковь США разрешила однополым парам заключать церковные союзы.

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В то же время епископ Карри хорошо помнит и менее либеральные времена. В одном из интервью The New York Times он вспоминал, что когда учился на священника, "в те времена предполагалось, что если вы черный священник или семинарист, то будет служить в черных церквях". "Был мир черной церкви и мир белой церкви. Это была дань расизму", - вспоминал он.

К правам человека епископ обратился и в своей проповеди на королевской свадьбе. НВ приводит самые яркие фрагменты речи Майкла Карри, озаглавленной Сила любви, и его другие яркие цитаты.

Выдержки из свадебной проповеди

О могуществе любви

Мартин Лютер Кинг однажды сказал: "Мы должны открыть для себя силу любви, искупительную силу любви. И когда мы ее откроем, то сможем превратить этот старый мир в новый мир, потому что любовь - единственный путь".

В любви есть сила. Не стоит недооценивать этого. Но не стоит быть и слишком сентиментальными. Это сила – сила любви. Если вы мне не верите, подумайте о времени, когда вы впервые влюбились. Весь мир, казалось, был сосредоточен на вас и вашем любимом человеке.[…]

Мы произведены на свет благодаря силе любви, и наши жизни были предназначены – и предназначены до сих пор – чтобы жить в этой любви. Вот почему мы здесь.

О лучшем мире

Представьте себе наши дома и семьи, где единственный путь – это любовь. […] Представьте себе наши правительства и страны, где любовь - это путь. Представьте себе бизнес и коммерцию, где такая любовь – это путь. Представьте себе наш уставший старый мир, где любовь - это путь.

Когда любовь - это путь, мы сложим наши мечи и щиты, чтобы больше не предаваться войне

Когда любовь единственный путь – бескорыстная, жертвенная, искупительная. Когда любовь - это путь, то ни один ребенок в мире больше не ляжет спать голодным. Когда любовь - это путь, мы дадим возможность правосудию устремляться, словно могучий поток, а праведности - как вечный ручей. Когда любовь - это путь, бедность станет историей. Когда любовь - это путь, земля станет святилищем. Когда любовь - это путь, мы сложим наши мечи и щиты на берегу реки, чтобы больше не предаваться войне.

Когда любовь - это путь, в мире достаточно пространства – совершенно достаточно пространства - для всех детей Божьих. Потому что, когда любовь - это путь, мы в сущности относимся друг к другу, будто мы на самом деле семья.

О силе технологий и "огне" любви

Открытие, изобретение, освоение огня стало одним из величайших научных и технологических открытий во всей истории человечества.

Огонь в значительной степени сделал возможной человеческую цивилизацию.[...] Не было бы Бронзового века без огня, Железного века без огня, промышленной революции без огня. Технологический прогресс во многом зависит от способности и возможности людей развести огонь и использовать его для блага человека.

Кто-нибудь сегодня приехал сюда машиной? Автомобилем? Кивните, если да – я знаю, некоторые прибыли каретами. Но для тех из нас, кто приехал на машинах, - огонь, контролируемый, освоенный огонь - сделал это возможным.

Я знаю, Библия говорит - и я верю в это, - что Иисус ходил по воде. Но я должен сказать вам, что я не пересекал пешком Атлантический океан, чтобы добраться сюда

Я знаю, Библия говорит - и я верю в это, - что Иисус ходил по воде. Но я должен сказать вам, что я не пересекал пешком Атлантический океан, чтобы добраться сюда. Контролируемое пламя в самолете позволило мне это сделать.

Огонь позволяет нам печатать, отправлять твиты и письма электронной почте, постить в Instagram и Facebook - и в то же время быть социально отстраненными друг от друга. Огонь сделал все это возможным и, как сказал [французский теолог и философ XX века Пьер Тейяр] де Шарден, огонь был одним из величайших открытий во всей истории человечества. Он также сказал, что если человечество сумеет вновь освоить энергию огня, если человечество когда-либо овладеет энергией любви - это будет второй раз в истории, когда мы откроем для себя огонь.

Мартин Лютер Кинг был прав: мы должны открыть любовь – спасительную силу любви. И когда мы это сделаем, то превратим старый мир в новый.

Брат мой, сестра моя! [обращение к принцу Гарри и Меган Маркл] Бог любит вас! Да благословит вас Бог, и пусть Бог держит всех нас в этих всемогущих руках любви!

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