Президент Грузии заявила, что Саакашвили нельзя будет освободить даже после помилования 8 февраля, 17:54 Саакашвили находится в грузинской тюрьме (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что даже после помилования нельзя будет освободить бывшего главу государства Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает УНИАН.

Зурабишвили напомнила, что Саакашвили проходит обвиняемым еще по трем делам. Президент пожаловалась, что, отказавшись отпустить Саакашвили на лечение, правительство Грузии обрекло народ «ходить по замкнутому кругу и остаться заложником этой ситуации».

Видео дня

«Репутация страны разрушена, доверие к ней разрушено, наше место в новом геополитическом контексте оказалось неопределенным. Что само по себе может быть опасно, если Россия сочтет, что мы потеряли четкую поддержку наших традиционных партнеров», — заявила Зурабишвили.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или другие страны.

После этого Верховная Рада обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

СМИ сообщали, что Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. В МИД Украины заявили, что разочарованы таким решением и призвали передать политика Украине.