Бои продолжаются. Глава Северодонецкой ВА о ситуации и выходе ВСУ из города 24 июня, 15:51 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Бои в Северодонецке (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты продолжают использовать весь арсенал артиллерии по украинским защитникам, которые сейчас совершают выход из города, рассказал в эфире Радио НВ глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

— Прокомментируйте, пожалуйста, заявление Сергея Гайдая о том, что Вооруженным силам придется отойти от Северодонецка на новые позиции украинских военных. Наши военные уже получили такую команду. Какая ситуация сейчас?

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— Сейчас ситуация продолжает быть сложной. Бои продолжаются, определенные подразделения уже начали выход из Северодонецка. Я так понимаю, решение на высшем военном уровне принято. Сейчас будет оборона строиться вокруг Лисичанска и контроля дороги Лисичанск-Бахмут.

— О том, что туда стягивают [силы] рашисты, что вам известно, какая интенсивность? Как она растет?

— Они очень мощно используют авиацию, самолеты, вертолеты, подтягивают Точки-У. В настоящее время используется весь арсенал артиллерии и реактивной, и ствольной. Ситуация очень сложная, огромное количество обстрелов, огромное количество разрушений. Снова есть информация о погибших.

— Были сообщения о том, что они захватывают некоторые села. Что это им дает в каком-то тактическом положении вокруг Лисичанска?

— С одной стороны, это, конечно, формирование плацдарма для дальнейшего продвижения. Они одновременно продвигаются и в направлении Лисичанска, и в направлении автодороги Лисичанск-Бахмут. Кроме того, немного ситуация ухудшается в Золотом, Горском. Я думаю, что там тоже будет выравнивание фронта, и оно уже происходит или произошло. И я думаю, что оборона Луганской области сейчас сосредотачивается на двух направлениях, это Лисичанск и автодорога Лисичанск-Бахмут.

— Сергей Гайдай говорит, что мы получили такую команду отходить на новые позиции, на укрепления и уже оттуда вести полноценные боевые действия. Известно ли вам о нашем оснащении? Все ли у нас есть? Может, что-то нужно?

— Оснащения много не бывает. Мы понимаем, что нам не хватает тяжелого вооружения, бронированной техники, контрбатарейных систем. У россиян преимущество в авиации и артиллерии, оно и остается. У нас есть мотивация, у нас есть сила духа, у нас есть ребята, которые, в принципе, на пехотном уровне всем обеспечены. А вот с тяжелым вооружением есть потребность в наращивании резерва в этом направлении.

— По состоянию на 22 число писали, что на заводе Азот в Северодонецке находились 568 человек, которые раньше никак не хотели уехать. Сейчас их оттуда эвакуировать невозможно. Там, кажется, четыре десятка детей. И вот Сергей Гайдай говорит, что им безопаснее сейчас находиться в укрытиях. Есть ли новости об этих людях у вас?

— Нет, нету. Ситуация остается такой, как она была на вчера-позавчера, люди в укрытиях, наши ребята помогали чем могли продуктами питания, водой, медикаментами. Я думаю, что люди там останутся до стабилизации военной ситуации.

— Расскажите, на чем сейчас сосредоточены ваши усилия? Помощь военным, какие-то гуманитарные вещи?

— Именно так. В основном занимаемся координацией и коммуникацией между подразделениями, между подразделениями и гражданскими, между гражданскими разного уровня, между органами власти. Помогаем военным, собираем волонтерскую помощь, организовываем доставку на передовые позиции индивидуальных посылок, передаем квадрокоптеры, амуницию, тепловизоры. В чем нуждается, стараемся помочь ребятам.

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