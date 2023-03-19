Украинские военные прошли обучение на системах ПВО SAMP-T в Италии — СМИ 19 марта, 21:09 SAMP-T (Фото:Минобороны Франции)

Двадцать украинских военных прошли обучение на системах противовоздушной обороны SAMP-T в Италии, сообщает Il Giornale d’Italia.

Как пишет издание, Минобороны Италии подтвердило присутствие 20 бойцов из Украины на военной базе Сабаудия в регионе Лацио, и заявило, что обучение уже окончено.



Подготовка проходила на территории штаба зенитно-артиллерийского управления Сухопутных войск Италии.

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Журналисты отмечают, что точно неизвестно, когда прибыли украинские военные. Бойцов доставили специальным рейсом. Им было запрещено покидать казармы, а итальянским солдатам – общаться с гостями.

Кроме того, некоторые украинские военные учились на бронетехнике в пехотной школе.

21 февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони анонсировала передачу Украине шестого пакета военной помощи. Он будет включать в себя ЗРК SAMP-T, а также комплексы Skyguard и Spike.

В начале марта агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник писало, что ВСУ ожидают системы SAMP-T и Patriot после апреля 2023 года.



Инфографика: NV