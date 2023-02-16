Российский комплекс С-500 и истребитель Су-57 еще не запущены в серийное производство — эксперт по вооружениям 16 февраля, 15:06 Российский истребитель Су-57 (Фото:sukhoi.org)

Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, в интервью NV выразил мнение, что российский ракетный комплекс С-500 и истребитель Су-57 еще не запущены в серийное производство.

«Я думаю, что анонсированный комплекс С-500, как и истребитель Су-57, вообще еще не запущен в серийное производство — они его демонстрируют, но во время полномасштабной войны он так и не был замечен. Это война на выживание, поэтому их применяли бы 100%», — сказал Бадрак NV.

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Эксперт добавил, что вместо С-500 россияне применяют немного модернизированные С-300 советской разработки, "поэтому есть все основания полагать, что никаких новаций у них нет по этому направлению".

Также он напомнил, что в конце декабря 2022 года в РФ сообщили о том, что Объединенная авиастроительная корпорация передала воздушно-космическим силам новую партию истребителей пятого поколения Су-57.

"Тогда они не назвали количество, но аналитики высчитали, что речь идет о четырех самолетах", - отметил Бадрак.

Однако, по словам эксперта, последние 12 лет россияне пытались запустить серийное производство самолетов, и им это не удавалось даже в условиях войны малой интенсивности, продолжавшейся с 2014 года.

«Там были проблемы технологические: по состоянию на начало полномасштабного вторжения они не могли сделать двигатель для этого истребителя, как и систему управления самолетом. Один из экспериментальных образцов погиб во время тестового полета. Поэтому во время уже большой войны через несколько месяцев решить вопрос, который не смогли за 11 лет, нереально. Поэтому сейчас, если Россия действительно сделала эти четыре самолета, то это точно не Су-57, а скорее какой-то микс из СУ-30 и СУ-57», — убежден он.

В начале января британская разведка сообщала, что Россия боится применять свои новейшие самолеты Су-57 FELON в войне против Украины непосредственно возле линии фронта.

О начале производства систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 Прометей в России заявляли еще в июне 2019 года.