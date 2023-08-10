До кінця року. Німеччина продовжить перебування систем Patriot у Польщі 10 августа, 15:41 Германия согласовала дальнейшее размещение трех дивизионов ЗРК Patriot в Польше до конца этого года (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Германия пролонгировала размещение трех дивизионов системы противовоздушной обороны Patriot в Польше до конца этого года, поскольку две страны согласовали соглашение о дальнейшем развертывании этой системы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Эту информацию также подтвердил министр обороны Польши Мариуш Блащак. В четверг, 10 августа, глава оборонного ведомства в интервью для Польского общественного радио заявил, что соглашение с Германией было продлено.

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«До конца года Польша будет готова интегрировать собственные системы Patriot в свою противовоздушную оборону», — сказал Блащак.

Сейчас три немецких дивизиона Patriot были развернуты в городе Замостье на юго-востоке Польши неподалеку от границы с Украиной. Комплексы противовоздушной обороны находятся там на дежурстве с января 2023 года для защиты воздушного пространства Польши.

В среду, 9 августа, Германия передача две пусковые установки к ЗРК Patriot для Украины в рамках очередного пакета военной помощи.

