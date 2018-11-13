Зона стихийного бедствия. Пожары в Калифорнии в 24 фото

Утром 8 ноября 2018 года на севере американского штата Калифорния начались лесные пожары, которые продолжаются до сих пор. Огонь уже уничтожил сотни квадратных километров леса, разрушил тысячи домов, были эвакуированы сотни тысяч людей. Сгорел также город Парадайс округа Бьютт, где проживало примерно 27 тысяч человек. Погибли 44 человека. Президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.
НВ собрало самые яркие фото масштабного пожара.
1. Дым от пожара в городе Парадайс на въезде в город Чико, 8 ноября.
Фото: @wghailey_
2. Пожарный кормит яблоками двоих ослов, которых обнаружил посреди улицы в районе пожара, 10 ноября.
Фото: @SacFirePIO
3. Полицейские ожидающие Службу контроля животных, чтобы передать им спасшуюся от пожара свинью, Парадайс, 8 ноября.
Фото: EPA
4. Лошади в своем загоне на фоне дыма от пожара в городе Парадайс, 8 ноября.
Фото: EPA
5. Мужчина пытается поймать сигнал сотовой связи во время пожара в городе Малибу, 9 ноября.
Фото: EPA
6. Пара смотрит на дым пожара в Малибу, 9 ноября.
Фото: EPA
7. Полностью охваченное огнем здание в окрестностях города Парадайс, 8 ноября.
Фото: EPA
8. Горящий дом в Малибу, 9 ноября.
Фото: EPA
9. Уцелевшая статуя русалки во дворе полностью сгоревшего дома в Малибу, 9 ноября.
Фото: EPA
10. Поврежденная огнем статуя обнимающейся пары в окружении руин сгоревшего дома в Малибу, 10 ноября.
Фото: EPA
11. Бассейн и статуя на фоне руин сгоревшего дома в каньоне Белл, 11 ноября.
Фото: EPA
12. Уцелевшая баскетбольная сетка на фоне сгоревшего дома в каньоне Белл, 11 ноября.
Фото: EPA
13. Руины сгоревшего дома и американский флаг в городке Магалия, 11 ноября.
Фото: EPA
14. Остатки сгоревшего американского флага в городе Парадайс, 11 ноября
Фото: EPA
15. Пожар в окрестностях города Парадайс, сфотографированный спутником, 9 ноября.
Фото: EPA
16. Пожарный, борющийся с огнем в Малибу, 10 ноября.
Фото: EPA
17. Пожарные борются с огнем в районе Вест Хиллз, 11 ноября.
Фото: EPA
18. Тушение пожара с помощью вертолета, Малибу, 12 ноября.
Фото: EPA
19. Одна из улиц в Малибу, 10 ноября.
Фото: EPA
20. Несколько уничтоженных пожаром автомобилей, Малибу, 10 ноября.
Фото: EPA
21. Руины сгоревшего дома певца Робина Тика, Малибу, 10 ноября.
Фото: EPA
22. Бассейн и руины сгоревшего дома радио- и телеведущего Томаса Готтшалька, Малибу, 12 ноября.
Фото: EPA
23. Руины дома канадского певца Нила Янга, Малибу, 12 ноября.
Фото: EPA
24. Руины сгоревшего дома шотландского актера Джерарда Батлера, Малибу, 12 ноября.
Фото: EPA
НВ
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