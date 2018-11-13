Зона стихийного бедствия. Пожары в Калифорнии в 24 фото

Утром 8 ноября 2018 года на севере американского штата Калифорния начались лесные пожары, которые продолжаются до сих пор. Огонь уже уничтожил сотни квадратных километров леса, разрушил тысячи домов, были эвакуированы сотни тысяч людей. Сгорел также город Парадайс округа Бьютт, где проживало примерно 27 тысяч человек. Погибли 44 человека. Президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

НВ собрало самые яркие фото масштабного пожара.

1. Дым от пожара в городе Парадайс на въезде в город Чико, 8 ноября.

Фото: @wghailey_

2. Пожарный кормит яблоками двоих ослов, которых обнаружил посреди улицы в районе пожара, 10 ноября.

Фото: @SacFirePIO

3. Полицейские ожидающие Службу контроля животных, чтобы передать им спасшуюся от пожара свинью, Парадайс, 8 ноября.

Фото: EPA

4. Лошади в своем загоне на фоне дыма от пожара в городе Парадайс, 8 ноября.

Фото: EPA

5. Мужчина пытается поймать сигнал сотовой связи во время пожара в городе Малибу, 9 ноября.

Фото: EPA

6. Пара смотрит на дым пожара в Малибу, 9 ноября.

Фото: EPA

7. Полностью охваченное огнем здание в окрестностях города Парадайс, 8 ноября.

Фото: EPA

8. Горящий дом в Малибу, 9 ноября.

Фото: EPA

9. Уцелевшая статуя русалки во дворе полностью сгоревшего дома в Малибу, 9 ноября.

Фото: EPA

10. Поврежденная огнем статуя обнимающейся пары в окружении руин сгоревшего дома в Малибу, 10 ноября.

Фото: EPA

11. Бассейн и статуя на фоне руин сгоревшего дома в каньоне Белл, 11 ноября.

Фото: EPA

12. Уцелевшая баскетбольная сетка на фоне сгоревшего дома в каньоне Белл, 11 ноября.

Фото: EPA

13. Руины сгоревшего дома и американский флаг в городке Магалия, 11 ноября.

Фото: EPA

14. Остатки сгоревшего американского флага в городе Парадайс, 11 ноября

Фото: EPA

15. Пожар в окрестностях города Парадайс, сфотографированный спутником, 9 ноября.

Фото: EPA

16. Пожарный, борющийся с огнем в Малибу, 10 ноября.

Фото: EPA

17. Пожарные борются с огнем в районе Вест Хиллз, 11 ноября.

Фото: EPA

18. Тушение пожара с помощью вертолета, Малибу, 12 ноября.

Фото: EPA

19. Одна из улиц в Малибу, 10 ноября.

Фото: EPA

20. Несколько уничтоженных пожаром автомобилей, Малибу, 10 ноября.

Фото: EPA

21. Руины сгоревшего дома певца Робина Тика, Малибу, 10 ноября.

Фото: EPA

22. Бассейн и руины сгоревшего дома радио- и телеведущего Томаса Готтшалька, Малибу, 12 ноября.

Фото: EPA

23. Руины дома канадского певца Нила Янга, Малибу, 12 ноября.

Фото: EPA

24. Руины сгоревшего дома шотландского актера Джерарда Батлера, Малибу, 12 ноября.

Фото: EPA

НВ