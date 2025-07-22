Как пишет агентство Reuters, еще до ссоры Трампа с Маском чиновники Пентагона и Белого дома начали изучать альтернативы SpaceX в проекте Золотой купол (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

В Белом доме в рамках создания системы противоракетной обороны Golden Dome (Золотой купол) подыскивают замену компании SpaceX — из-за проблем в отношениях президента Дональда Трампа с ее владельцем Илоном Маском.

Об этом 22 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их информации, в администрации Трампа в поисках партнера для Golden Dome обратились к представителям проекта Kuiper корпорации Amazon, а также к крупным оборонным американским подрядчикам.

«Это происходит на фоне ухудшения отношений между Трампом и Маском, кульминацией которых стала публичная ссора 5 июня. Еще до ссоры чиновники Пентагона и Белого дома начали изучать альтернативы SpaceX, опасаясь чрезмерной зависимости от одного партнера в отношении огромных частей амбициозного космического оборонного щита стоимостью $175 млрд, сообщили два источника», — пишет агентство.

Ни Маск, ни представители SpaceX не ответили на запросы Reuters о комментариях.

При этом, после того, как Reuters изначально сообщало, что SpaceX является фаворитом в строительстве частей Golden Dome, миллиардер заявлял в своей соцсети X, что его компания «не пыталась участвовать в торгах на получение какого-либо контракта в этом плане».

«Мы бы предпочли сосредоточиться на доставке человечества на Марс», — говорил Маск.

Как сообщают источники Reuters, благодаря опыту запуска более 9000 собственных спутников Starlink и опыту в сфере госзакупок, у SpaceX по-прежнему есть преимущество в работе в рамках проекта Golden Dome — особенно в заключении контрактов на запуск.

«Пентагон обратился к проекту Kuiper, который запустил только 78 из запланированных 3000 спутников на низкой околоземной орбите, с предложением присоединиться к этой инициативе. Это свидетельствует о готовности администрации Трампа интегрировать коммерческие технологические компании в инфраструктуру национальной обороны и выйти за рамки традиционных игроков в сфере обороны», — пишет агентство.

Представитель Kuiper отказался комментировать Reuters эту информацию — так же как и Пентагон, а в Белом доме не ответили на запросы о комментариях.

Хотя SpaceX остается лидером благодаря своим непревзойденным возможностям по запуску, ее доля в программе может сократиться, заявили два источника агентства.

По их информации, представители Белого дома также обращались к новым участникам космического рынка — ракетным компаниям Stoke Space и Rocket Lab. Как заявил Reuters источник среди чиновников, обе компании набирают обороты и смогут участвовать в торгах на отдельные запуски по мере развития программы Golden Dome.

Позже при разработке Golden Dome «каждый отдельный запуск будет выставлен на торги, и мы должны будем фактически давать предложения другим людям, кроме SpaceX», подытожил чиновник.

22 марта телеканал CNN со ссылкой на источники писал, что американские военные пытаются разработать оборонительную систему Золотой купол — аналог израильского Железного купола, которая сможет защитить США от ракетных ударов большой дальности.

По данным канала, Белый дом сообщил, что не будет жалеть средств для выполнения одного из приоритетов Пентагона при президентстве Дональда Трампа.

21 мая Трамп объявил, что утвердил проект Золотого купола стоимостью 175 миллиардов долларов и назначил генерала Космических сил Майкла Гетлайна руководителем программы.

«Этот проект Золотого купола будет интегрирован с нашими существующими оборонными возможностями и должен быть полностью введен в эксплуатацию до конца моего срока. После завершения строительства Золотой купол будет способен перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с другого конца света, и даже если они будут запущены из космоса», — заявил американский президент.

После этого спикер МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин «серьезно обеспокоен» американским проектом Золотого купола. Она призвала Вашингтон как можно быстрее отказаться от разработки системы.

3 июня Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Пентагон планирует включить Гренландию в зону ответственности Северного командования Вооруженных сил США и исключить остров из ведения Европейского командования.

По данным источников, ожидается, что этот шаг может помочь США расширить противоракетный щит Золотой купол, разместив в Гренландии больше радаров для покрытия.

24 июня агентство Reuters сообщило, что в США успешно провели на Аляске испытания радара, который может быть подключен к системе противоракетной обороны «Золотой купол» — специально для выявления угроз со стороны Китая и России.