США готовятся потратить $151 млрд на систему противоракетной обороны Золотой купол

Глава Пентагона Пит Хэгсет презентует программу ПРО Золотой купол в Овальном кабинете Белого дома, 20 мая 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

25 июля Агентство противоракетной обороны США объявило, что в ближайшее время начнет прием предложений от компаний на разработку высокотехнологичной системы обороны, способной обнаруживать и нейтрализовать угрозы на всех этапах полета баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет.

В рамках этой программы правительство США планирует выделить $151 млрд в течение следующих десяти лет, чтобы финансировать исследования, разработки, кибербезопасность, а также проектирование и изготовление оружия среди других задач.

FT отмечает, что если бюджет будет утвержден, это принесет огромные выгоды стартапам в области космических и оборонных технологий, а также традиционным оборонным подрядчикам.

Ряд компаний уже готовится к участию в тендерах на реализацию этого масштабного проекта. В частности, компания SpaceX Илона Маска, которая занимает ведущие позиции в области запуска спутников в США, вероятно, также получит выгоду, несмотря на публичные разногласия между Маском и Трампом.

Трамп пообещал выделить $175 млрд на систему Золотой купол и обязался внедрить ее в течение трех лет. Однако независимые аналитики выражают сомнения относительно реализации этого проекта в рамках заявленного бюджета и сроков.

В мае Бюджетное управление Конгресса США оценило, что подобная система может стоить до $542 млрд в течение 20 лет. В «большом, прекрасном» законопроекте Трампа на ее разработку было выделено всего $25 млрд, вместе с несколькими миллиардами на другие технологии противоракетной обороны.

22 июля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что в Белом доме в рамках создания системы противоракетной обороны Golden Dome (Золотой купол) подыскивают замену компании SpaceX — из-за проблем в отношениях президента Дональда Трампа с ее владельцем Илоном Маском.

22 марта телеканал CNN со ссылкой на источники писал, что американские военные пытаются разработать оборонительную систему Золотой ку пол — аналог израильского Железного купола, которая сможет защитить США от ракетных ударов большой дальности.

По данным канала, Белый дом сообщил, что не будет жалеть средств для выполнения одного из приоритетов Пентагона при президентстве Дональда Трампа.

21 мая Трамп объявил, что утвердил проект Золотого купола стоимостью 175 миллиардов долларов и назначил генерала Космических сил Майкла Гетлайна руководителем программы.

После этого представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин «серьезно обеспокоен» американским проектом Золотого купола. Она призвала Вашингтон как можно быстрее отказаться от разработки системы.

3 июня Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Пентагон планирует отнести Гренландию к зоне ответственности Северного командования Вооруженных сил США и исключить остров из ведения Европейского командования.

По данным источников, ожидается, что этот шаг может помочь США расширить противоракетный щит Золотой купол, разместив в Гренландии больше радаров для покрытия.

24 июня агентство Reuters сообщило, что в США успешно провели на Аляске испытания радара, который может быть подключен к системе противоракетной обороны «Золотой купол» — специально для обнаружения угроз со стороны Китая и России.