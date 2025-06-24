Глава Пентагона Пит Хегсет презентуе программу ПРО Золотой купол в Овальном кабинете Белого дома, 20 мая 2025 года. (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

В США проводят испытания радара, который может быть подключен к системе противоракетной обороны Золотой купол — специально для обнаружения угроз со стороны Китая и страны-агрессора России.

Об этом 24 июня сообщает агентство Reuters.

Известно, что Пентагон успешно испытал на Аляске радар дальнего действия, который может обнаруживать ракетные угрозы со стороны России или Китая, а в будущем — служить датчиком в системе противоракетной обороны Золотой купол.

Радар успешно обнаружил, отследил и передал данные о ракетных целях, сообщили представители Пентагона.

«Это ключевые задачи для Золотого купола, программы стоимостью $175 млрд, направленной на защиту США и, возможно, союзников от баллистических ракет», — сообщает Reuters.

Дальнобойный радар Минобороны США в центральных районах штата Аляска был построен компанией Lockheed Martin (LMT.N) — в рамках действующей системы противоракетной обороны Ground-Based Midcourse Defense. Агентство противоракетной обороны США (MDA) совместно с Космическими силами США и Северным командованием армии США провело летные испытания на базе Clear Space Force Station.

В ходе этих испытаний цель, разработанная MDA, была запущена с воздуха над северной частью Тихого океана и пролетела более 2 тысяч километров от южного побережья Аляски, где ее и отследил радар, подытожило издание.

22 марта телеканал CNN со ссылкой на источники писал, что американские военные пытаются разработать оборонительную систему Золотой купол — аналог израильского Железного купола, которая сможет защитить США от ракетных ударов большой дальности.

По данным канала, Белый дом сообщил, что не будет жалеть средств для выполнения одного из приоритетов Пентагона при президентстве Дональда Трампа.

21 мая Трамп объявил, что утвердил проект Золотого купола стоимостью 175 миллиардов долларов и назначил генерала Космических сил Майкла Гетлайна руководителем программы.

«Этот проект Золотого купола будет интегрирован с нашими существующими оборонными возможностями и должен быть полностью введен в эксплуатацию до конца моего срока. После завершения строительства Золотой купол будет способен перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с другого конца света, и даже если они будут запущены из космоса», — заявил американский президент.

После этого спикер МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин «серьезно обеспокоен» американским проектом Золотого купола. Она призвала Вашингтон как можно скорее отказаться от разработки системы.

3 июня Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Пентагон планирует включить Гренландию в зону ответственности Северного командования Вооруженных сил США и исключить остров из ведения Европейского командования.

По данным источников, ожидается, что этот шаг может помочь США расширить противоракетный щит Золотой купол, разместив в Гренландии больше радаров для покрытия.