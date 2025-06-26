Иммигрант и мусульманин: как Зохран Мамдани шокировал и очаровал Нью-Йорк победой на праймериз мэра — ВВС 26 июня, 20:46 Зохран Мамдани может стать следующим мэром Нью-Йорка (Фото: Reuters)

Зохран Мамдани обещает Нью-Йорку бесплатные автобусы и государственные продуктовые магазины. Журналистка ВВС Нада Тавфик рассказывает историю яркого кандидата в мэры города. NV публикует этот материал на правах информационного сотрудничества.

У своєму прагненні стати мером Нью-Йорка Зохран Мамдані вирішив пройти пішки весь Мангеттен — почавши о 7-й годині вечора в одну з п’ятниць на початку червня.

Коли він завершив шлях, була вже 2:30 ночі.

На відео цього вчинку в соцмережах нью-йоркці показують йому великі пальці вгору, обіймають його. Дехто аплодує «наступному меру». Він пояснює своїм підписникам: робить це, бо нью-йоркці заслуговують на мера, якого можна побачити вживу, почути і навіть накричати на нього.

Достатньо лише швидко переглянути соцмережі 33-річного Мамдані, щоб зрозуміти, наскільки його стиль відрізняється від стилю традиційних політиків: він уникає шаблонних фраз і натомість виглядає невимушено. Після перемоги на мерських праймеріз Демократичної партії у вівторок його підхід почали хвалити за здатність об'єднувати широку коаліцію.

«Це дзвінок пробудження для Демократичної партії», — сказав політолог Френк Лунц.

Reuters Зохран Мамдані обіцяє безкоштовні автобуси й соціальне житло у Нью-Йорку

Оглядачі вважають, що головною людиною, яка програла того вечора, став не суперник Мамдані — колишній губернатор Ендрю Куомо, а лідер меншості в Сенаті США Чак Шумер, представник демократичного істеблішменту.

За словами Лунца, звичайні виборці Демпартії зараз вимагають «більш ідеологічного, конфронтаційного підходу до політики» на тлі повернення Дональда Трампа.

До перемоги Мамдані Куомо та деякі інші демократи висміювали його програму як нереалістичну. Мамдані обіцяє Нью-Йорку безкоштовні автобуси і державні продуктові магазини.

На політичні атаки проти нього витратили мільйони. Але молодий лівий політик знайшов контакт із виборцями доби соцмереж, яким потрібна саме така щирість і відкритість.

30-річний Харріс Крізманіч переглянув відео подорожі по Мангеттену тричі. Він почав стежити за Мамдані у січні, коли той мав лише 1% у рейтингах. Зрештою він сам почав агітувати за нього.

«Мене вразила його здатність спілкуватися з людьми — як він говорить, як може достукатися до звичайної людини, як він показує, що виборець для нього — не просто голос», — розповів Крізманіч ВВС.

«Це справді надихало».

Зустрічати виборця там, де він є

Без знаменитого прізвища чи заможних донорів Мамдані представлявся виборцям самостійно — постійно публікував позитивний, а часом і жартівливий контент, який підкреслював його особистість і політичні позиції.

Опитування показали: він зацікавив покоління Z та розчарованих виборців, які допомогли йому вибудувати потужну волонтерську кампанію.

Майже 50 тис. волонтерів допомагали обходити домівки виборців, а дрібні донори допомогли побити рекорди збору коштів у цих перегонах. Він також ефективно використав класичні формати: відео, на якому Мамдані жорстко критикує Куомо за скандали під час дебатів, переглянули понад 10 мільйонів разів у X і ще мільйон у TikTok.

Його ідентичність — іммігрант, мусульманин, який не соромиться своїх поглядів, — стала чимось новим для тих, хто впізнав у ньому себе.

Чинний мер Нью-Йорка Ерік Адамс — далеко не шанувальник Мамдані — заявив на початку червня: «Я не погоджуюся з багатьма його поглядами, але поважаю те, що він справжній».

Втім, після перемоги Мамдані, можливо, відчувши більшу загрозу, Адамс — який у листопаді сам іде на переобрання як незалежний кандидат — назвав його «продавцем зміїної олії».

Мамдані зосереджений на проблемах вартості життя. За його словами, розмови з виборцями зводилися до простих питань: як жити з гідністю і як міська влада може в цьому допомогти.

Проте результати також показали, що найбільше він приваблює не найбідніших виборців — серед людей з низькими доходами він набрав лише 38% проти 49% у Куомо.

На нещодавньому заході Мамдані заявив ВВС: «Серед виборців — справедлива втома і розчарування у так званих лідерах нашої партії, які або не можуть, або не хочуть боротися з Дональдом Трампом».

У цьому переліку він згадав Куомо та Адамса: «Нам потрібен мер, який дивиться авторитаризму в очі — і не бачить у ньому себе самого».

Урок для ослаблених демократів

Після перемоги Трампа багато лівих демократів вважають, що поразка в листопаді не означає, що американці стали правішими — радше вони хочуть нового політичного підходу.

Стефані Тейлор з комітету Progressive Change Campaign заявила ВВС, що сподівається, що це нарешті, стане сигналом пробудження.

«Затяті виборці Демократичної партії — просто в розпачі. Ми бачимо, як партійний істеблішмент намагається усунути або знищити найяскравіших, найхаризматичніших кандидатів — через ідеологічні причини: бо вони виступають проти корпорацій, проти війни чи корупції», — заявила Стефані Тейлор.

За її словами, виборці хочуть вірити, що він справді боротиметься за них.

Мамдані ще має перемогти на загальних виборах мера Нью-Йорка у листопаді. І якщо йому це вдасться, на нього чекатиме серйозний виклик: довести, що він справді здатен виконати великі обіцянки, попри обмежений досвід у виконавчій владі.

