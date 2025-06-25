Выборы мэра Нью-Йорка: молодой кандидат Мамдани опередил бывшего губернатора на праймериз Демократической партии США

Зохран Мамдани лидирует на первичных выборах кандидата от демократов на мэра Нью-Йорка, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Законодатель штата Нью-Йорк в США Зохран Мамдани опередил бывшего губернатора Эндрю Куомо на праймериз Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка , пишет The New York Times.

Малоизвестный 33-летний демократический социалист из Квинса Мамдани получил 43,5% голосов против 36,4% у Куомо по данным подсчета почти 95% бюллетеней праймериз. Девять других кандидатов-демократов значительно отставали.

Фото: NYT

Окончательный результат будет известен только на следующей неделе из-за системы рейтингового выбора в Нью-Йорке, которая позволяет гражданам выбрать до пяти кандидатов в порядке предпочтения, пишет Reuters.

Однако 67-летний Куомо заявил, что уже поздравил Мамдани. Молодой кандидат привлек много новых избирателей в кампании, которая была основана на доступности Нью-Йорка. Он обещал сделать дорогой город доступным для рабочего класса — «городом для всех» и местом, «где упорный труд будет вознагражден стабильной жизнью».

Победа Мамдани на праймериз Демократической партии стала переломным моментом, в частности, для мусульман Нью-Йорка, которые впервые могут увидеть одного из своих во главе мэрии, если он победит на всеобщих выборах в ноябре, пишет NYT. В Нью-Йорке проживает около миллиона мусульман, что составляло 12% электората на выборах 2021 года.

Reuters пишет, что родившийся в Уганде в семье индийского происхождения, Мамдани может стать первым мэром Нью-Йорка мусульманином.