Знаменитая собака-спасательница ушла на пенсию после 9 лет службы. Чем она известна? 25 июня, 10:25 679 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке AFP Фрида AFP

За свою карьеру Фрида спасла жизни 12 человек и успела поработать во многих странах Латинской Америки.

Собака-рятувальниця, яка отримала міжнародну популярність за проявлений героїзм після потужного землетрусу 2017 року в Мексиці, вийшла на пенсію після дев’яти років служби.

У понеділок кінологічний підрозділ Військово-морських сил Мексики провів спеціальну церемонію на честь золотого лабрадора Фріди.

Усього собака взяла участь у 53 рятувальних операціях у Мексиці, Гаїті, Гватемалі та Еквадорі.

ВМС зарахували Фріді 12 випадків порятунку життя людей і 40 випадків знаходження тіл загиблих.

«Її гавкіт завжди давав надію, і в моменти болю та невпевненості вона приносила полегшення», — сказав заступник голови морського відомства Мексики Едуардо Редондо.

Зображення Фріди, вдягненої в захисну маску для очей, яка обшукує завали школи в Мехіко, привернуло увагу всього світу і стало символом надії для Мексики після землетрусу, в результаті якого загинули понад 300 людей.

Тепер у віці 10 років собака йде на пенсію. Її знамениту маску й чобітки поклали на поличку, а натомість подарували іграшку для наступного етапу її життя.

Getty Images Образ Фріди намалювали на стіні одного з будинків Мехіко, а у місті Пуебло навіть звели її бронзову статую

Плани Фріди після виходу на пенсію ще не визначені остаточно, але вона може переїхати за місто, де допомагатиме навчати наступне покоління пошуково-рятувальних собак.

«Фріда, твоя місія виконана з честю», — сказав заступник міністра на церемонії виходу на пенсію.

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