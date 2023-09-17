Милли скептически относится к влиянию северокорейского оружия на войну РФ против Украины 17 сентября, 02:42 Марк Милли (Фото:REUTERS/Кевин Ламарк)

Возможные поставки оружия КНДР в Россию вряд ли серьезно повлияют на войну РФ против Украины. Об этом в субботу, 16 сентября, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, которого цитирует агентство Associated Press.

По его словам, недавняя встреча в России между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и российским диктатором Владимиром Путиным, вероятно, приведет к тому, что Северная Корея предоставит Москве 152-мм артиллерийские снаряды советских времен.



Видео дня

Генерал добавил, что пока не понятно, сколько и как скоро, а также выразил скептицизм относительно влияния этих поставок на ход войны.

«Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому», — сказал Милли журналистам.

Он сказал, что не хочет слишком преуменьшать помощь оружием, но сомневается, что она будет «решающей», приводит AP слова американского военного.

Ким Чен Ын приехал в Россию утром 12 сентября. Он встретился с Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля «победы».

США уже предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции. В то же время руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверяет, что Россия уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.

В пятницу, 15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в город Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей.

В Кремле заявили, что никаких соглашений в военной сфере во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию подписано не было.