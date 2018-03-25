Злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook является абсолютно неприемлемым – еврокомиссар

Европейский Союз требует от социальной сети Facebook объяснений в связи со скандалом вокруг утечки личных данных около 50 миллионов пользователей соцсети. Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью еврокомиссара по вопросам правосудия Веры Юровой.

"Я требую от Facebook дальнейших объяснений, например, в какой степени это коснулось европейских пользователей", – заявила Юрова.

Она также добавила, что злоупотребление данным 50 миллионов пользователей Facebook является абсолютно неприемлемым, и подчеркнула, что правительство и ответственные ведомства США заверили Брюссель, что "воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер".

"Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с собственными личными данными, может иметь масштабные последствия. В конце концов, речь идет об основах нашей демократии", – отметила еврокомиссар.

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и попросил прощения перед пользователями за утечку личных данных.