Злоумышленники использовали дипфейк Виталия Кличко на онлайн-встречах с мэрами Берлина и Мадрида 25 июня, 13:22 Цей матеріал також доступний українською Бургомистр Берлина Франциска Гиффай стала жертвой цифровой манипуляции с использованием дипфейка (Фото:Виталий Кличко/Telegram)

Бургомистр Берлина Франциска Гиффай около получаса разговаривала по видеосвязи с преступником, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко. Инцидент расследует уголовная полиция Берлина.

Об этом сообщает DW.

По словам пресс-секретаря берлинского Сената Лизы Фрерикс, собеседник Гиффай выглядел как Кличко, первая четверть часа разговора не вызывала никаких подозрений, однако впоследствии бургомистр усомнилась в том, что разговаривает с настоящим мэром украинской столицы.

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В начале разговора фальшивый Кличко поинтересовался, как власти Берлина справляются с большим количеством украинских беженцев и сколько их в столице Германии.

Шел «совершенно нормальный» разговор, какой и ожидался, но затем были затронуты темы, которые вызвали у Гиффай подозрение, сказала Фрерикс: «В какой-то момент наш собеседник сослался на некий разговор с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником и поинтересовался, как мы относимся к тому, что столь многие украинцы и украинки пытаются обманным путем получить социальные выплаты в Берлине».



Фейковый мэр Киева также попросил, чтобы германские власти помогли вернуть в Украину молодых мужчин, чтобы отправить их на фронт.

«А последняя тема вызвала уже полное удивление: он поинтересовался, не можем ли мы оказать Киеву консультативную помощь в проведении гей-прайда. Это показалось более чем странным, учитывая, что в Украине сейчас идет война», — отметила Лиза Фрерикс. После этого видеосвязь оборвалась.

Канцелярия берлинского Сената считает, что Гиффай стала жертвой цифровой манипуляции с использованием дипфейка.



«Не было никаких признаков того, что это ненастоящий человек. Перед нами сидел кто-то, кто выглядел и двигался точно так же, как Кличко», — заявила Фрерикс.

Посол Украины Андрей Мельник подтвердил, что собеседником Гиффай не являлся Кличко. Расследованием инцидента занимается уголовная полиция Берлина.

Отмечается, что с фальшивым Кличко в тот же день поговорил по видеосвязи и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, однако он почти сразу заподозрил обман и прервал разговор.

На этот инцидент отреагировал мэр Киева.

«Вчера якобы от моего имени мэрам нескольких европейских столиц с фальшивого почтового адреса разослали запросы на общение через ZOOM. Поскольку наши друзья оперативно реагируют и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор. И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко. Убежден, правоохранители должны расследовать такую „деятельность“. Если нужно — привлечь иностранных специалистов», — заявил он.

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