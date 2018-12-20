Злой Шварценеггер, эко-движение и адский Туркменистан. 10 самых популярных видео Нового Времени в 2018 году Сегодня, 16:34 324 Цей матеріал також доступний українською

За год мы сделали более тысячи роликов, а вы "насмотрели" почти 10 миллионов минут видео! Выбрали 10 из них, которые набрали больше всего просмотров.

Если в прошлом году тематика самых популярных роликов менялась от одного к другому - начиная с украинских политиков, и заканчивая песней Despacito (помните такую?) - то сейчас сформировались определенные "любимые темы": жизнь в Украине и украинцев в целом, а также эко-тематика.

Тема автомобилей и парковок особенно всколыхнула Facebook-сообщество этой осенью, а потому неудивительно, что мнение Дмитрия Комарова об ограничении скорости и пример из Бразилии стал настоящим хитом.

Шварценеггер - наше все. В прошлом году видео с ним собрало почти миллион просмотров - 2018-й тоже не стал исключением. 16 июля Дональд Трамп встретился с Путиным в Хельсинки - и многие раскритиковали поведение американского президента. Бывший Терминатор не стал исключением, назвав Трампа макарониной и фанбоем.

Загрязнение планеты в целом - и мирового океана в частности - одна из основных проблем, которые человечество поставило перед собой. В этом видео мы рассказали о проекте организации The Ocean Cleanup, который призван очистить 50% мировой океан от пластика всего за 5 лет.

Студенты против пятитысячной армии большевиков. Основанный на реальных событиях фильм Круты 1918 выйдет в феврале 2019 года, а в этом ролике мы рассказали краткую историю о его съемках и исторических событиях, которые описываются в фильме.

Уникальное полное лунное затмение, за которым наблюдал и про которое говорил весь мир, прошло 27 июля. Сам эфир длится 4 часа, сомневаемся, что вы посмотрите это целиком, но в режиме таймлапса, чтобы посмотреть, как менялась луна за это время - почему бы и нет.

Как ходить в супермаркет и при этом не оставлять после себя мусор? Ведь пакеты, кульки, упаковки и многое другое - это все становится частью мусора, который потом гниет на территории нашей страны. Начните с себя, и попробуйте уменьшить количество мусора в своей жизни - а Александра Патлач провела нам настоящий гайд, как сходить в магазин без лишнего хлама.

Стена памяти - это уникальное сооружение, не имеющее аналогов в мире. Она была построена еще в 1981 году, а через год советская власть решила уничтожить Стену, вылаив на 300 более 300 цистерн бетона. В мае этого года была презентована первая часть отреставрированной памятки.

Программа Скажені пси на Радио НВ часто радует нас крутыми гостями, и Алексей Горбунов - один из них. Его эмоциональный монолог о недовольстве застройкой Киева, в котором он сравнил новостройки с могилами города, очень полюбился и нам и нашим читателям.

С культом личности в современном мире обычно связывают две страны - Россию и КНДР. Но многие люди упускают Туркменистан - мы собрали информацию, и доказали, что Гурбангулы Бердымухамедов - тот еще фрукт. Например, из-за того, что он не любит черный цвет, в стране ездят преимущественно белые автомобили.

О страшной участи Олега Сенцова говорит весь мир. 1-2 июня проходила всемирная акция в поддержку писателя #SaveOlegSentsov. В эти дни мы публиковали рассказы Сенцова - "Завещание" стало самым популярным, набрав почти 100 тысяч просмотров.

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