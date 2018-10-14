Зять Трампа годами не доплачивал налоги - NYT

Старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер несколько лет не платил налог на прибыль, либо выплачивал недостаточные суммы.

Как передает DW, об этом в субботу, 13 октября, написала газета The New York Times, в распоряжении которой оказались конфиденциальные финансовые документы.

По информации издания, компания Кушнера Kushner Companies LLC прибегла к распространенной схеме для минимизации налоговых выплат. Она якобы указывала в документах, что теряет миллионы долларов из-за "амортизации недвижимости", которая является основным активом компании.

При этом, указывает NYT, за последнее десятилетие капитал Кушнера увеличился в пять раз до 324 миллионов долларов, а Kushner Companies LLC инвестировала в недвижимость миллиарды долларов. Таким образом, убытки компании существовали "лишь на бумаге", отметила газета.

Адвокат Джареда Кушнера заявил, что указанные документы получены с нарушением закона, не отражают полную картину, а зять президента США всегда выплачивает все налоги в соответствии с законом.