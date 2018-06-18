Зять короля Испании прибыл в тюрьму для отбывания шестилетнего срока

Иньяки Урдангарин будет содержаться в отдельной секции здания женской тюрмы

Зять короля Испании Филиппа Иньяки Урдангарин прибыл в тюрьму для отбывания тюремного срока за налоговые махинации и растрату общественных средств.

Муж испанской принцессы Кристины прибыл в женскую тюрьму, которая находится в 100 км от Мадрида, сообщает DW.

Из соображений безопасности зять короля будет содержаться в отдельной секции тюремного здания. Дважды в неделю ему разрешено принимать посетителей. Первый отпуск заключенного возможен не ранее декабря 2019 года.

По данным испанских СМИ, конец предыдущей недели Урдангарин провел с женой и четырьмя детьми в Швейцарии.

Напомним, 12 июня Верховный суд Испании вынес приговор зятю короля Филиппа, признав его виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов.

Согласно решению суда 50-летний герцог Пальмы и муж королевской сестры принцессы Кристины приговорен к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы.

В частности, было установлено, что Урдангарин через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились.

Расследование уголовного дела против него и его супруги велось с 2008 года.

При этом в феврале 2017 года суд города Пальма-де-Мальорка на Балеарских островах снял с принцессы Кристины обвинения в пособничестве в коррупционной деятельности ее мужа.