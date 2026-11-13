В Новом Орлеане (штат Луизиана) на реке Миссисипи круизный лайнер American Heritage столкнулся с танкером Atlantic Asphalt.

Об этом сообщает 13 ноября британская медиакорпорация ВВС и сообщает британская газета The Guardian.

По данным властей, на борту лайнера во время столкновения находилось около 130 человек.

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Губернатор Луизианы Джефф Лэндри сообщил в соцсети Х, что его администрация «осведомлена» об «инциденте на Миссисипи».

«Я сейчас направляюсь в Новый Орлеан», — заявил он.

По информации сервиса MarineTraffic, с круизным лайнером столкнулся танкер под флагом Маршалловых островов.

«По имеющимся данным, пассажирское судно набирает воду и было замечено лежащим на боку. На борту на момент столкновения, помимо членов экипажа, находилось около 129 пассажиров», — цитируют сервис журналисты ВВС.

По данным MarineTraffic, длина танкера составляет 160 метров, что в два раза превышает длину круизного лайнера (81 метр).

Пресс-секретарь порта Нового Орлеана сообщил, что столкновение произошло около 12:30 по местному времени (19:30 по Киеву).

«Несколько человек были спасены, поисково-спасательные операции продолжаются», — сообщили в пожарной службе.

Как сообщает американский телеканал CBS News, после столкновения из вод Миссисипи удалось спасти по меньшей мере 14 человек.

В Береговой охране США сообщили, что из-за столкновения судоходство на данном участке Миссисипи временно закрыто.

«Река закрыта для движения всех судов между мильными отметками 93 и 96, пока спасатели оценивают ситуацию и проводят операции по ликвидации последствий», — цитирует представителей ведомства BBC.