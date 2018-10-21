Зимняя звезда. 10 фактов о крупнейшем искусственном горнолыжном курорте мира - инфографика

В Китае к зимним Олимпийским играм 2022 года будет построен Wintastar Shanghai - крупнейший в мире крытый горнолыжный центр с рекордной площадью снежного покрытия в 90 тыс. кв. м.

Таким образом инвесторы планируют капитализировать растущий интерес к снежным видам спорта в Китае, пишет журнал Новое Время и рассказывает о грандиозном проекте в своей инфографике.

НВ приводит 10 самых интересных фактов об уникальном сооружении.

1. Своим видом здание будет напоминать айсберг. Его дизайн разработал итальянский архитектор Массимо Меркурио.

2. Общая площадь помещений комплекса составит 227 тыс. кв. м, что эквивалентно площади 32 футбольных полей.

3. Площадь территории, покрытой снегом, на которой можно будет кататься на лыжах и сноубордах, достигнет 90 тыс. кв. м – это мировой рекорд для подобных комплексов. Нынешний рекордсмен среди крытых горнолыжных курортов – китайский Harbin Wanda Indoor Ski в Харбине, где общая площадь снежного покрытия составляет 73 тыс. кв. м.

4. На территории комплекса разместят три горнолыжные трассы с разными углами наклона, одна из которых будет отвечать олимпийским требованиям.

5. На искусственном курорте также возведут четыре тематических отеля, где смогут поселиться свыше 1 тыс. человек. Окна одного из отелей будут выходить на горнолыжные склоны.

6. Два этажа горнолыжного комплекса займет аквапарк в скандинавской стилистике площадью 28 тыс. кв. м. Кроме того, на территории курорта разместят 25 площадок для занятий разными видами спорта и 11 тыс. кв. м магазинов и фудкортов.

7. Комплекс планирует использовать альтернативные источники энергии, чтобы минимизировать потребление электричества.

8. Ожидаемое ежегодное количество посетителей центра составляет 3,2 млн человек.

9. Крытый горнолыжный центр будет построен в новом районе Шанхая - Пудуне, где с 2016 года работает Диснейленд. Также здесь возведут океанариум и самый большой в мире планетарий.

10. Проект планируется завершить к 2022 году, когда в Пекине пройдут 24-е зимние Олимпийские игры.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №38 от 18 октября 2018 года.