Сырье немецкой нефтегазовой компании Wintershall идет на производство горючего для армии РФ — СМИ 28 апреля, 21:36 Компания Wintershall (Фото:wintershalldea)

Месторождения немецкой нефтегазовой компании Wintershall в ее совместных с Газпромом предприятиях связаны с поставкой топлива для российской армии, говорится в расследовании Global Witness и Радио Свобода Европа.

Вдали от линии фронта бурят газ компании, которыми совместно владеют немецкая фирма Wintershall Dea и российский Газпром. Эти месторождения в Западной Сибири производят углеводород, называемый газовым конденсатом, который можно использовать для производства ряда видов топлива, включая дизель.

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В ноябре 2022 года и январе 2023 года немецкие СМИ утверждали, что из газового конденсата Wintershall могло производиться топливо, которое использовалось при российских реактивных бомбардировках, в результате которых погибли десятки мирных жителей Украины.

Компания Wintershall отрицает эти обвинения и обвинила медиа в непредоставлении «конкретных» доказательств связи между ее продукцией и российской армией.

В расследовании Global Witness и Радио Свобода с использованием данных о железнодорожных грузовых перевозках раскрывают цепи поставок, соединяющих сибирские газовые месторождения Wintershall с российской армией.

Отмечается, что газовый конденсат из месторождений Wintershall в Западной Сибири питает нефтеперерабатывающий завод в Салавате, отправляющий дизель российским военным поставщикам.

«Невозможно определить, содержит ли какая-либо бочка дизеля из Салавата газовый конденсат совместного предприятия Wintershall. Но получателями этого дизеля являются поставщики воинской части Федеральной службы охраны (ФСО), отвечающей за личную охрану Владимира Путина», — пишут расследователи.

НПЗ в Салавате управляется дочерней компанией Газпрома под названием Газпром нефтехим Салават.

У Wintershall есть несколько совместных предприятий в России с российским Газпромом, в том числе Ачимгаз и Ахим Девелопмент. В январе 2023 года Wintershall заявил, что вмешательство государства означает, что его активы в России были «экономически экспроприированы» и пообещал выйти с рынка РФ. Но годовой отчет Wintershall с февраля демонтирует, что немецкий нефтегазовый гигант все еще владеет 50% и 25% этих акций российских компаний соответственно.

Эти совместные компании добывают газовый конденсат из российских ачимовских месторождений. В конце 2022 года Wintershall подтвердил, что газовый конденсат отправляется из Ачимова в дочернюю компанию Газпрома Газпром переработка.

Только за несколько месяцев до начала великой войны русская армия одобрила различные дизельные продукты Салавата для военного использования. Приблизительно в это же время резко возросли железнодорожные поставки топлива со станции возле Салавата в приграничные с Украиной регионы. Они продолжались в течение всего времени с начала войны и снова резко выросли в конце 2022 года.

Анализ Global Witness и Радио Свобода российских государственных закупок показывает, что Салаватский НПЗ в 2022 году отправлял дизтопливо непосредственно компаниям, имеющим историю военных контрактов.

Одна из фирм, получавшая многоразовые поставки дизтоплива из Салавата в период с апреля по октябрь 2022 года, Кедр, с 2021 года заключила несколько армейских контрактов. За последние два года она согласовала соглашения на поставку бензина и дизеля в воинские части 38953-К и 69793.

Последняя входит в состав ФСО России, обеспечивающей личную охрану Владимира Путина и контролирующей связь государственных органов.

Фирма Кедр, поставлявшая агрегат, расположена в Крыму. Российские СМИ утверждают, что он управляет сетью АЗС под торговой маркой АТАН.

Уже в марте 2023 года Кедр подписал контракт на поставку бензина Крымскому республиканскому штабу Народной гвардии. Гвардия — это бывшая военизированная группировка, сыгравшая определенную роль в аннексии Крыма, прежде чем сформировать общественную организацию, которая сейчас оказывает поддержку российской полиции.

Также в расследовании приведен ряд других доказательств связей военных с сетью снабжения газового конденсата Wintershall. Компания сообщила Global Witness, что отвергает наши выводы.